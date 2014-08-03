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İstanbul'u göle çeviren yağmurlar barajlara ne kadar yaradı?

İstanbul'da pek çok semtte su baskınlarına neden olan yağışların barajların doluluk oranlarını fazla etkilemediği belirtiliyor

03 Ağustos 2014 18:07

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaşanan şiddetli yağmurun İstanbul barajlarına 10 günlük su rezervi sağladığını açıkladı.

İBB’den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da dün sabah 11.00 sıralarında başlayan ve Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece bölgelerinde yerel olarak gelişen şiddetli yağış İstanbul genelinde etkili olmuştu. Gece sabaha kadar yer yer devam eden yağışlar önemli bir aksaklığa neden olmadı. İtfaiye, Yol Bakım ve İSKİ ekipleri alarm durumuna bekletildiler. Yağış miktarının

İstanbul’un on günlük su ihtiyacını karşıladığı belirtildi" denildi.

Açıklamada su havzalarına düşen yağış miktarları ise şöyle sıralandı:

"Alibeyköy metrekareye 61 kilogram

Ömerli metrekareye 25 kilogram

Darlık metrekareye 10 kilogram

Elmalı metrekareye 17 kilogram

Terkos metrekareye 15 kilogram

Çekmece metrekareye 3 kilogram

Sazlıdere metrekareye 5 kilogram

Yeşilçay metrekareye 73 kilogram

Melen metrekareye 4 kilogram".
 

 

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