İstanbul'u göle çeviren yağmurlar barajlara ne kadar yaradı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün yaşanan şiddetli yağmurun İstanbul barajlarına 10 günlük su rezervi sağladığını açıkladı.
İBB’den yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul’da dün sabah 11.00 sıralarında başlayan ve Büyükçekmece, Avcılar, Küçükçekmece bölgelerinde yerel olarak gelişen şiddetli yağış İstanbul genelinde etkili olmuştu. Gece sabaha kadar yer yer devam eden yağışlar önemli bir aksaklığa neden olmadı. İtfaiye, Yol Bakım ve İSKİ ekipleri alarm durumuna bekletildiler. Yağış miktarının
İstanbul’un on günlük su ihtiyacını karşıladığı belirtildi" denildi.
Açıklamada su havzalarına düşen yağış miktarları ise şöyle sıralandı:
"Alibeyköy metrekareye 61 kilogram
Ömerli metrekareye 25 kilogram
Darlık metrekareye 10 kilogram
Elmalı metrekareye 17 kilogram
Terkos metrekareye 15 kilogram
Çekmece metrekareye 3 kilogram
Sazlıdere metrekareye 5 kilogram
Yeşilçay metrekareye 73 kilogram
Melen metrekareye 4 kilogram".