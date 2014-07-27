İstanbul'da halk otobüsünde yangın, 4 ölü!

Tuzla'dan Topkapı istikametine gitmekte olan 500 T numaralı özel halk otobüsünde Kavacık mevkiinde seyrederken çıkan yangın nedeniyle 4 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Yangının ardından kendilerini güçlükle dışarı atan yolcular ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, TEM Otoyolu'nda can pazarı yaşandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ramazan Almaçayır ve Elvan Ezber’in haberine göre, kaza saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Edirne istikameti Kavacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynel Abidin Arslan'ın kullandığı 34 JL 8098 plakalı 500 T kodlu Tuzla-Topkapı arasında çalışan Özel Halk Otobüsü'nün arka kısmında yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü Arslan otobüsü durdurmak istedi. Ancak iddiaya göre otobüsün frenleri tutmayınca, araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaklaşık 100 metre sürüklendi. Otobüs sürüklenirken, arka kısımda başlayan yangın otobüsün içine sıçradı. Bu sırada peş peşe patlamalar meydana geldi.

Otobüsün kapıları açılmadı

Otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak dururken, kapılar bariyerler nedeniyle tam olarak açılamadı. Bu sırada yolculardan bazıları camlardan, bazıları da yarım açılan kapılardan kendilerini dışarı attı. Seyir halinde olan diğer araç sürücüleri hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar otobanda yol kenarına uzanıp ambulans bekledi. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulanstaki görevliler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Ümraniye ve Beykoz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otobüsün içindeki yolculardan biri, "Seyir halindeyken yangın çıktı. Bir anda oldu. Araba üst üste patladı" derken, annesi de "Kızım yandı" diye feryat etti.

Otobüs sürücüsünün panik anları da kameralara yansıdı.

4 kişi can verdi

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, otobüsün içinde 4 ceset olduğu tespit edildi. Cesetler, incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılırken, hayatını kaybedenlerden birinin adının Tevrat Barışık olduğu öğrenildi. Tevrat Barışık'ın mezar ziyaretinden evine döndüğü öğrenildi. Olay sonrası TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde uzun süre trafik aksadı.

Yaralı yolcu konuştu

Kazada yaralanan 30 yaşındaki Yunus Aktaş tedavi edildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşadıklarını anlattı. Bir avukatlık bürosunda çalışan Aktaş, şunları söyledi: “Otobüs sağ şeritte giderken şoför yanındaki iki kişiyle yol boyunca sohbet ediyordu. Birisi koltukta diğeri de kapının dibinde duruyordu. Şoför arkadaş sağa kırdığında, emniyet şeridine girdiğinde 'Ne yapıyorsun sen' diye bağırdım. O sırada zaten hiç bana bakmadan refüje girdi. 10 saniyelik bir olay zaten. Depo mu patladı? Nasıl oldu bilemedim? Ben kendimi sol tarafa attım. Cam kırıldı camdan kendimi aşağıya attım. Zaten kollarım kırık içerisinde ayaklarımda bir şey var tam olarak bilmiyorum. Araç o kadar hızlı değildi. Yolda trafik yoktu. Seri bir şekilde akıyordu. Sadece şoförün yanındakilerle sohbet etmesinden kaynaklanan bir durum. Otobüste bütün koltuklar doluydu ayakta da kişiler vardı. Sağ tarafta komple kadın ve çocuklar vardı. Yangının içerisinde kalan muhtemelen kadın ve çocuklar ben kendimi camdan dışarı attım. Ambulans beklemeden kendi imkanlarımla hastaneye geldim"

Şirketten açıklama

İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri tarafından halk otobüsündeki yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

“27.07.2014 Günü saat 14.30 sularında Tuzla-Topkapı seferini yapan C-465 KOD numaralı Halk Otobüsü, Kavacık mevkiinde yanmıştır.

Şoför ve görgü tanıklarından edinilen ilk bilgilere göre, sefer halindeki otobüsün ön kısmından bir anda alevler çıkmaya başlamış ve araç şoförü sağ bariyerlere sürterek aracı durdurmuş ve kapıları açarak yolcuların tahliyesini sağlamıştır. Olayda üç kişi hayatını kaybetmiştir. Yaralılar ise Ümraniye ve Beykoz devlet hastanelerinde tedavi altına alınmıştır.

Yaşamını kaybeden yolcularımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”