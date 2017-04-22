Kadir Topbaş: İhaleler tamamlandı; metro hatlarının yapımına başlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbullu 5 yeni metro hattının yapılacağını duyurdu. Topbaş, 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nun oy çokluğuyla onaylandığı İBB Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ihale süreçleri tamamlanan İstanbul’daki yeni metro hatlarının yakında yapım çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Topbaş, Haliç Sualtı Karayolu Tüneli ile Tarihi Yarımada’yı Beyoğlu ile birleştireceklerini söylerken, Perşembe Pazarı bölgesinin yeniden düzenleneceğini ve Atatürk Köprüsü'nün (Unkapanı) kaldırılacağını söyledi.

"Esasında 6 hat ihaleye çıkmıştık, bir tanesine itiraz edildiği için bekliyor" diyen Topbaş, yeni metro hatlarının Başakşehir-Kayaşehir, Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme–Halkalı, Kaynarca-Pendik Tuzla, Çekmeköy-Taşdelen-Sultanbeyli ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hatlarının olduğunu dile getirdi.

"Daha güvenli olmasından dolayı sürücüsüz yaptık"

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre inşaatı devam eden 180 kilometre metro hattı olduğunu söyleyen Kadir Topbaş, Haziran 2012’de temeli atılan ve 38 ayda tamamlanması planlanan ancak hala açılmayan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattının gecikme nedenini ise, öngörülemeyen teknik nedenlere bağladı. Hattın daha güvenli olması açısından sürücüsüz yaptıklarını ve bu teknolojinin Türkiye’de de ilk defa uygulanacağını belirten Topbaş, “Test sürüşleri 3 aydır devam ediyor. Üsküdar–Ümraniye-Çekmeköy hattı gecikti. Öyle bir mekanizma ki, 850 kişinin çalışması gereken o hatta kimse çalışmayacak. İleride aksaklık olmasın diye, güvenlik noktaları oluşturmak açısından çok iyi ölçümler yapmanız gerekiyor. Bir başladığınız zaman bir daha durma şansınız yok. Sonuçlandığı zaman, güvenlik sınırları belirlendiği zaman devreye alıp İstanbullulara hizmetine sunacağız” dedi.

"87 km’lik bir havaray projemiz var"

Üsküdar-Çekmeköy Metrosu’nun Üsküdar-Yamanevler arasındaki 9 istasyonu mayıs ayında açacaklarını, 30 Ağustos’ta ise hattın tamamının hizmete gireceğini belirten Topbaş, şöyle devam etti: “Bu hattın devamı olacak iki hattımızın ihalesini de yaptık. 6.9 kilometrelik Hastane-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı. 10.9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı. Bu hat Sabiha Gökçen Havalimanına kadar ulaşacak. Ayrıca, 15 kilometre Sefaköy-Halkalı-Başakşehir Havaray Hattı ile Kayaşehir metrolarının da temelleri atılacak. Ümraniye’den Göztepe’ye metro yapıyoruz. Önemsediğimiz metro projelerinden biri de İncirli ve Göztepe’den Kadıköy’e gidecek hat. Havaray, İstanbul ulaşımı için önemli bir ulaşım projesi. 87 km’lik bir havaray projemiz var. 2019 sonunda raylı sistemlerin oranı yüzde 28’e ulaşacak. Bu önemli bir rakam, böylece Londra ile Paris’i geride bırakıyoruz. 3. Havalimanı’ndan kent içine erişim noktasında Ulaştırma Bakanlığı’nın yapmakta olduğu Gayrettepe’den itibaren bir metro var. Bizim de buna ilaveten yapacağımız Vezneciler’den Arnavutköy’e ve 3. Havalimanına gidecek metro hattımız var.”

Yeni ve devam eden metro hatları

Yeni hatlar

Başakşehir-Kayaşehir: 6 km

Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekme–Halkalı: 9.7 km

Kaynarca-Pendik-Tuzla: 12 km

Çekmeköy-Taşdelen-Sultanbeyli: 17.8 km

Ümraniye-Ataşehir-Göztepe: 12 km

Devam edenler

Dudullu- Kayışdağı-İçerenköy- Bostancı: 14.3 km

Mecidiyeköy-Kağıthane-Mahmutbey: 18 km

Mecidiyeköy-Kabataş: 6.5 km

Eminönü-Eyüp-Alibeyköy: 10.1 km

Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli: 13 km

Üsküdar–Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe: 20 km

Kabataş Transfer Merkezi de metroya bağlanacak

Topbaş’ın görev süresi bitmeden hayata geçirmeyi planladığı projelerden biri de Kabataş Transfer Merkezi. Taksim-Kabataş Füniküleri, Kabataş-Mahmutbey Metrosu, Beşiktaş-Sarıyer Metrosu gibi bir çok metro hattı, Kabataş’ta yerin altına yapılan transfer merkeziyle birleştirilecek.

Sahil yolu yeraltında

Sahil yolu da yeraltına alınacak. Metro buradan Karaköy-Şişhane istikametine uzatılarak Hacıosman-Yenikapı Metrosu’na entegre edilecek. Üsküdar-Kabataş arasında bir yaya tüneli projesi devreye girecek. İçinden bisiklet ile de geçilebilecek. Elektrikli (şatıl) sistem de olacak.

Haliç'e Unkapanı köprüsü yerine sualtı tüneli

Topbaş, “İhalesini yaptığımız Haliç Sualtı Karayolu Tüneli ile Tarihi Yarımada’yı Beyoğlu ile birleştireceğiz. Deniz seviyesinin 8.5 metre altına inşa edilecek. Toplam 6 şeritlik köprü 900 metre uzunluğunda olacak. Haliç çevresine yeni rekreasyon ve yeşil alanlar kazandırılacak. Perşembe Pazarı bölgesi yeniden düzenlenecek. Atatürk Köprüsü (Unkapanı) kaldırılacak. Hedefimiz 8 bin 316 otopark ile 1 milyonluk kapasiteye ulaşmak. 24 adet aktarma alanı ve 6 adet otogar planladık. İstinye-Çubuklu Feribot Hattı devreye girdi ve sadece 8 dakika sürüyor. Boğaz ve kıyılardaki deniz taşıtlarının düzenli parklanması gerekiyordu. Bunun için İstinye ve Tarabya’da tekne park projesi hayata geçti. Ayrıca yeni kruvaziyer liman planları var” dedi.