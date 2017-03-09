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İstanbul metrosunda arıza; uzun kuyruklar oluştu

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Hacıosman istikametinde seferler aksamalı olarak yapılıyor

09 Mart 2017 21:52

İstanbul'daki Yenikapı-Hacıosman metrosunun Hacıosman istikametinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Metrolarda “Sinyal sistemimin çalışmadığı seferlerimiz aksamalı olarak yapılmaktadır. Tüm yolcularımızdan özür dileriz” anonsu yapıldı.

Hacıosman yönüne giden trenlerde yaşanan sorun metro duraklarında yoğunluğa neden oldu. Mesai bitiş saatiyle beraber toplu ulaşımı tercih eden İstanbul halkı, Yenikapı-Hacıosman metrosunda yaşanan teknik arıza nedeniyle zor anlar yaşadı.

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