İstanbullular soruyor; Kabataş Martı Projesi yapılana kadar ulaşım nasıl sağlanacak?

Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'nden, Fındıklı'daki Molla Çelebi Camisi'ne kadar olan alanda kıyı dolgusuyla oluşturulacak olan 'Kabataş Martı Projesi' İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylandı. İBB Meclisi'nin aldığı karardan sonra tekrar gündeme gelen ‘Kabataş Martı Projesi’ tepkilere yol açtı. İstanbul Kent Savunması'nın Twitter ve Facebook hesaplarından yapılan açıklamada, "Kabataş'ta denizin doldurulacağı, ulaşıma kapanacağı doğru mu?”, "Bu sürede Kabataş Şehir Hatları, İDO, BUDO ve Dentur iskelelerinde yapılan deniz ulaşımı nasıl yapılacak?" gibi sorular soruldu.

Proje kapsamında Adalar, Kadıköy ve Bursa’dan gelen deniz ulaşımı ile Bağcılar-Kabataş tramvay hattını, Taksim’e çıkan füniküler sistemini ve otobüs duraklarının birleştirilmesi hedeflenirken, denizin bir bölümünün doldurulup yaya trafiğinin yer altına akıtılması planlanıyor.

İmza kampanyası başlatıldı

Öte yandan Change.org’ta “Kabataş'taki "Doldurulmuş Martı" projesini durdur!” başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

İstanbul İçin Sivil Toplum Platformu’nun başlattığı imza kampanyasının bitiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teslim edilmesi planlanıyor

Şimdiye kadar 2.184 imzanın toplandığı kampanya için hazırlanan mesajda şöyle dendi;

"Kabataş İstanbul’un en önemli ulaşım merkezlerinden biri.

Her gün on binlerce insanın kullandığı, deniz ulaşımının, raylı sistemlerin, toplu taşıma araçlarının birbirine bağlandığı önemli transfer merkezi...

"Düzenlemeler plansız programsız yapıldığı için burada bir çok sorun var: Yaya geçitleri kullanıcı dostu değil, iskeleler düzensiz, kaldırımlar yetersiz, meydana araçların parklanması hatalı, bekleme yerleri niteliksiz... Kabataş’ta bir dolu yönetim, tasarım, planlama sorunu gözlemleniyor.

"Ancak yeni bir düzenleme yapılırken aynı hataların tekrarlanmamasını, geri dönülemeyecek adımlar atılmamasını istiyoruz.

"İskelelerin, meydanın, yaya geçitlerinin, kaldırımların, hatta tarifelerin, artık giderek kötüleşen deniz araçlarının, tahrip olan yeşil alanların iyileştirilmesi gerekli. Ancak bu ihtiyacın katılımcı yöntemlerle hazırlanmayan “Doldurulmuş Martı" gibi projelerle karşılanamayacağını düşünüyoruz.

"Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a sesleniyoruz:

"İstanbul gibi bir şehirde eş-dost, ahbap çavuş ilişkileri ile fikirler geliştirmek İstanbul halkına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Belediye Başkanlığı görevi, sorumluluğu kamu alanını yaratıcı faaliyetlerle zenginleştirmeyi, katılıma açmayı, fikir üretimini teşvik etmeyi gerektirir.

"Düşünce üretimini kapatmak, araçsallaştırmak ise İstanbullulara zarar verir, gelişmeyi engeller.

"Örneğin eşsiz bir kültür mirasına sahip olan İstanbul gibi şehirde tarihi merkezin trafikten nasıl arındırılacağını tartışmak gerekir. Örneğin Yenicami gibi bir anıt yapının önündeki alanın, Eminönü meydanının bir otoyol kavşağına dönüşmesi geri dönülemez (kalıcı) bir hata olmuştur.

"Gelecekte Beyoğlu ve Tarihi Yarımada’nın bütün kıyılarının otoyollara, transit trafikle kuşatılması, bir ulaşım platformuna dönüşmesi İstanbul’a zarar verecektir. Şehrin tarihi merkezindeki otoyol kavşakları, yarıklar ve tüneller kültürel peyzajı tahrip edecektir.

"Yönetimin kamusal alanlara müdahale biçimini artık değiştirmesini istiyoruz.

"Kararların tepeden inmeci yöntemlerle değil, İstanbul halkının görüşleri alınarak, çoklu ve bağımsız bir düşünce ortamı yaratılarak geliştirilmesini istiyoruz.

"Not: Eğer fikrinizde ısrarlıysanız önerimiz şu: "Doldurulmuş Martı" projesi ve ulaşımla ilgili kararlar başka önerilerle birlikte, bir seçici kurula sunulsun ve sergilensin. Bakalım Kabataş’ı iyileştirmek için hangi fikirler var, başkaları ne düşünüyorlar, bunları hep birlikte bir görelim!"

‘Kabataş Martı Projesi’ nedir?

Haliç Metro Geçiş Köprüsü’nün de mimarı olan Hakan Kıran’ın tasarladığı tasarladığı , deniz doldurularak elde edilecek alana yapılacak Martı Projesiyle, Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı ile etüt aşamasında olan Şişhane-Kabataş Raylı Sistem hattını deniz yoluna entegre edecek.

Kabataş Fındıklı Molla Çelebi Camisi’nin kuzey tarafındaki bahçe duvarı sınırı hizasından başlayacak “kanat çırpan dev martı” formundaki proje, Kabataş Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne bitişik Kabataş balıkçı barınağını da içerisine alacak şekilde yapılacak. Deniz trafiği ile raylı sistemin buluştuğu Kabataş, projeyle 10 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana kavuşacak. Meydanda yolcu peronu, geleneksel deniz tekneleri, ulaşım birimleri ile yeme-içme salonları yer alacak.

Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki araç trafiği yer altına alınacak ve meydanın zemin altında dükkanlar, sergi ve müze salonları ile otopark ve metro bağlantısı olacak. Transfer merkeziyle yayaların sirkülasyonunun hiçbir toplu ulaşım aracı ile kesişmeden sağlanması hedefleniyor. Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş Metro Hattı’nın entegre olacağı transfer merkezi projesi için Koruma Kurulu’ndan onay alındı.

Transfer merkezinin yerinde şu anda Şehir Hatları, İDO, BUDO, Dentur iskeleleri ile Kız Kulesi Turistik İskelesi ve İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletme Derneği bulunuyor.