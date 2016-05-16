Kabataş'ta denizi dolduracak 'Martı Projesi' onaylandı

İBB Meclisi’nde “Kabataş Martı Projesi”ndeki denizin doldurulmasına sebep olacak plan değişikliği oy çokluğuyla onaylandı. AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, CHP'li meclis üyeleri ret oyu kullandı. Kabataş-Beşiktaş-Şişli-Giyimkent-Bağcılar Metro Hattı ile etüt aşamasında olan Şişhane-Kabataş Raylı Sistem hattını deniz yoluna entegre edecek ‘Martı Projesi’ deniz doldurularak bir alan elde edilecek. Deniz trafiği ile raylı sistemin buluştuğu Kabataş’ta, projeyle 10 bin metrekarelik bir meydan oluşturulacağı belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kabataş sahilinde deniz, raylı sistem ve karayolu taşımacılığını entegre edecek bir transfer merkezi yapılmasını öngören 5 binlik ve binlik imar planlarını onayladı.

Saraçhane Belediye Sarayı'nda mayıs ayı toplantılarının son birleşimini gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kabataş'ta, Haliç Metro Köprüsü'nün de mimarı olan Hakan Kıran'ın projesini çizdiği "martı" formundaki transfer merkezinin yapılmasına onay verdi. Konuyla ilgili rapor AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilirken, CHP'li meclis üyeleri ret oyu kullandı.

'Kanat çırpan dev martı'

Kabataş Fındıklı Molla Çelebi Camisi'nin kuzey tarafındaki bahçe duvarı sınırı hizasından başlayacak "kanat çırpan dev martı" formundaki proje, Kabataş Bezmi Alem Valide Sultan Camisi'ne bitişik Kabataş balıkçı barınağını da içerisine alacak şekilde yapılacak. Deniz trafiği ile raylı sistemin buluştuğu Kabataş, projeyle 10 bin metrekarelik yayalaştırılmış meydana kavuşacak. Meydanda yolcu peronu, geleneksel deniz tekneleri, ulaşım birimleri ile yeme-içme salonları yer alacak.

Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki araç trafiği yer altına alınacak ve meydanın zemin altında dükkanlar, sergi ve müze salonları ile otopark ve metro bağlantısı olacak. Transfer merkeziyle yayaların sirkülasyonunun hiçbir toplu ulaşım aracı ile kesişmeden sağlanması hedefleniyor. Kabataş İskelesi, Kabataş-Taksim Füniküler Hattı ve yapımına başlanan Mahmutbey-Kabataş Metro Hattı'nın entegre olacağı transfer merkezi projesi için Koruma Kurulu'ndan onay alındı.

Transfer merkezinin yerinde şu anda Şehir Hatları, İDO, BUDO, Dentur iskeleleri ile Kız Kulesi Turistik İskelesi ve İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletme Derneği bulunuyor.