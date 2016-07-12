Kabataş Martı projesi hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 4 soru

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kabataş Martı Projesi’yle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi'nin (ÇED) ve Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu olup olmadığını ve ilgili kurumların görüşünün alınıp alınmadığını sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 13 Mayıs 2016 tarihinde alınan karar doğrultusunda görüşülen, İstanbul Büyükşehir Ulaşım ve Trafik Komisyonu - İmar ve Bayındırlık Komisyonu Müşterek Raporu'nda belirtilen Beyoğlu - Kabataş Yolcu İskelesine ait 1/1000 -1/1500 ölçekli teklifte şu hususlar yer alıyor:

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

- İskelelere yanaşacak deniz araçlarının ağırlıklarının 1.350 DWT ve üzeri olması durumunda proje için ÇED başvuru dosyasının hazırlanarak Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir. Proje kapsamında, ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmadıkça uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

- Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez

- Hazırlanacak detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun İmar Planına esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu onaylanmadan uygulama ve yapılanmaya geçilemez.

İBB'ye dört soru

Bianet'te yer alan habere göre, TMMOB, 28 Haziran’da inşaatına başlanacak proje kapsamında İBB’ye raporda yer alan bu hususların yerine getirilip getirilmediğini sordu.

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının imar planına esas görüş ve önerileri ile gerekli izinler alınmış mıdır?

- Proje kapsamında, ÇED Yönetmeliğinin Ek-4'ünde yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanmış mıdır? ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı alınmış mıdır?

- Kültür ve Turizm Bakanlığının (İlgili Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun) imar Planına esas görüş, öneri ve onay alınmış mıdır?

- Plana esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu hazırlatılıp ilgili kurumlara onaylatılmış mıdır?

Projede ne var?

İBB'nin sitesinde yer alan bilgilere göre proje çerçevesinde; 83 bin metrekarelik bir alanda yayalaştırılmış yeni bir meydan düzenlemesi yapılıyor. Vapur, deniz otobüsü ve motor iskeleleri yenilendiği projede, Dolmabahçe-Fındıklı arasındaki trafik yeraltına alınarak; meydanın altına müze, sergi salonları ve otopark inşa ediliyor.

İskeleler değişiyor

Kabataş İskelesi’nden yapılan seferler 28 Temmuz 2016 itibariyle aşağıdaki iskelelerden gerçekleştirilecek:

Şehir Hatları: Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar ve uğramalı Boğaz seferleri Beşiktaş ile Eminönü (Katip Çelebi) İskelesi’nden,

İDO: Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Adalar seferleri Beşiktaş ve Yenikapı İskelesi’nden,

DENTUR: Kabataş-Üsküdar seferleri Karaköy İskelesi’nden,

BUDO: Kabataş-Bursa seferleri Karaköy Eski İDO İskelesi’nden sağlanacak.

Üsküdar ile Kabataş’ı denizin altından bağlayacak yaya tüneli projesi de yeni meydanda diğer ulaşım sistemleri arasında bağlantı kurulmasını sağlayacak.

Metro hatları

Kabataş’tan başlayan Beşiktaş, Mecidiyeköy, Kağıthane ve Alibeyköy üzerinden Mahmutbey’e oradan da İkitelli, Bahçeşehir, Esenyurt’a kadar uzanacak metro hatları Kabataş’ta entegre olacak. Mahmutbey Metrosu Kabataş’tan Karaköy ve Unkapanı Köprüsü’ne kadar uzatılacak.

Proje, ihalesi yapılan 18 kilometrelik Beykoz-Üsküdar Metrosu Üsküdar’da Marmaray ile Kabataş’a bağlanırken; 18,4 kilometrelik Sarıyer-Beşiktaş Metrosu Kabataş’a uzanacak. Darüşşafaka-Yenikapı Hattı’nın Taksim-Kabataş Füniküleri ile Kabataş’a entegrasyonu da devam edecek.