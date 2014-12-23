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Yaşam

Kadınların çalışmasına karşı çıkan İnançer'in kızına üst düzey görev

Ömer Tuğrul İnançer'in kızının büyük bir şirkette işe başladığı ortaya çıktı

23 Aralık 2014 12:30

“Kadının ekonomik özgürlüğü aldatmaca, çalışan kadın yuvasını dağıtıyor” açıklamasıyla tepki toplayan Ömer Tuğrul İnançer'in kızının büyük bir şirkette kurumsal iletişim direktörü olarak atandığı ortaya çıktı.

Ömer Tuğrul İnançer, “Hamile kadınların sokakta gezmesi doğru değil” ve “Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor” sözleriyle çok tepki çekmişti.

Meclis çatısı altında “Bu ülkede inkilaplaştırma (köpekleştirme) yapıldı” sözleri ise hem siyasilerin hem de toplumun eleştirilerine neden oldu.

Kadınların çalışmasına pek de sıcak bakmayan İnançer'in kızı E.İ.L.'nin Türkiye'nin çok büyük şirketlerinden birinde 3 Kasım'da üst düzey bir pozisyonda çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

 

‘Yorum yapmak istemiyorum’

 

Konu hakkında Hürriyet'e açıklama yapan E.İ.L., “Haber doğru. Ancak bu konuda açıklama yapmak istemiyorum” dedi.

 

Kadınların çalışmasına karşı olan İnançer, ne söylemişti?

 

İnançer, TRT'deki programında kadının ekonomik özgürlüğü için ‘aldatmaca’ demiş ve  ‘Çalışan kadınların yuvasını dağıttığını’ iddia etmişti. İnançer ayrıca ''Eş yoktur, zevce vardır'' sözleriyle de tepki toplamıştı.

İnançer'in özellikle kadınların tepki gösterdiği sözleri şöyleydi:

 

'Ekonomik hürriyet aldatmaca'

 

Evlilik kurumunun bugünkü empoze edilen, ‘Ben kendi ayaklarımın üzerinde dururum’, ‘kadının ekonomik hürriyeti’ gibi aldatmacalardan vazgeçilmesi lazımdır. İstatistikle meşgul olanlar boşanmaların kimler arasında olduğunu bir istatistiki anket yapıversinler.

 

'Patronun hizmetini yapıyor'

 

Çalışan kadından bahsediyorum. ‘Ben kocama muhtaç değilim’ diye evvela ailesini dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor. Kocasının emrinde olmayı haysiyetine uygun bulmuyor.

 

'Eşim değil, zevcem olur'

 

Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim. Eşim değil, zevcem olur. Karı da kurumsallığı anlatmak için kullanılır. 

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