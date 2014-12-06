İnançer'den yine tartışılacak sözler: Bu memlekette 'köpekleştirme' yapıldı

TRT 1’de yayınlanan “Ramazan Sevinci” programında, “hamileler sokağa çıkmasın” sözüyle kamuoyunun tepkisini çeken Ömer Tuğrul İnançer, TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı davetiyle meclis personeline “Hazreti Mevlana’yı Anlamak” konulu konferans verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1928'de yaptığı “Harf Devrimi” hakkında sert açıklamalarda bulunan İnançer “Bu memlekette inkilap (köpekleştirme) yapılmıştır. Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928’de Türkiye’de olmuştur. Bir gecede Türkiye’nin kitapları okunmaz hale gelmiştir” dedi.

Meltem Özgenç'in Hürriyet'teki haberine göre, Ömer Tuğrul İnançer TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın davetiyle “Hazreti Mevlana’yı Anlamak” konulu konferansta konuştu.

Elif Şafak’a eleştiri

Yazar Elif Şafak’a ağır eleştiriler yönelten İnançer şunları söyledi:

“Amerika’da evli bir avukatın, evli bir hanımla olan macerasını -kusura bakmayın ben açık sözlüyüm, bunun adına ilimde ‘zina’ derler- bu hadiseyi Hz. Mevlânâ ile Hz. Şems arasındaki muhabbet ile paralelleştirmeye çalışan bir roman çok satıyor diye o romanın yazarı (Elif Şafak) bu konuyu bilen oluyor öyle mi? Yazıklar olsun. Ben bunu söyledim diye de onun beyi söylemediğim bir laftan dolayı aleyhime kampanya başlattı. Ben ‘hamileler sokakta gezmesin’ demedim. ‘Nazar değer’ dedim. ‘Beyleri akşam onları arabayla gezdirdisin’ dedim.”

Bu memlekette inkilap yapıldı

Mevlevihanelerin patrikhane kadar haklarının korunmadığının söylenmesi üzerine İnançer, şu yorumları yaptı:

“Çünkü Anayasa’ya aykırı. 1925 tarihli kanun değiştirilmesi teklif edilmesi dahi anayasaya aykırı. Böyle vatandaşa böyle kanun. Kaldır onu, anayasadan kaldır o maddeyi devirdiğimiz şeyleri dikelim, o zaman düzelir. İnkilap mı? İnkilap ne demek biliyor musunuz ‘Köpekleştirme’ demektir. Ancak inkılap dersek ‘Kalp etme’ diye bakacaksınız. Bu memlekette inkilap yapılmış. İskenderiye Kütüphanesi ve Bağdat Kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphane cinayeti diye tarihe geçmiştir. Yalan. Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928’de Türkiye’de işlenmiştir. Bu mübarek Meclis’in çatısı altında söylüyorum. Ne dediğimi de biliyorum ben hukukçuyum. Bir gecede bütün Türkiye’nin kitapları okunmaz hale gelmiştir. Kütüphaneler kapatılmıştır. Eğer yazı Latinize edilmekle adam olunaydı Japonlar o kargacık burgacık yazılarıyla bugüne gelemezdi.”