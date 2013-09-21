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Yaşam

Kadınlar hamile dolaşmasın diyen İnançer: Ben eşimle eşit değilim

Hamileler sokağa çıkmasın diyerek tepki çeken İnançer: Ben eşim demem. Ortada bir eşitlik yok. Eşim değil zevcem olur

21 Eylül 2013 18:25

TRT'de sarf ettiği, "Hamile kadınların sokakta gezmesi estetik değil, doğru da değil" sözleriyle tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer, dün akşam yine tartışma yaratacak ifadeler kullandı: Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim.

TRT televizyonunda katıldığı ramazan programında kullandığı, “ Hamile kadınların sokakta gezmesi estetik değil, doğru da değil” sözleriyle tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer, dün akşam TRT’deki programında yine kadınlar hakkında, tartışma yaratacak görüşler ileri sürdü. Kadının ekonomik özgürlüğü için ‘aldatmaca’ diyen İnançer, ‘çalışan kadınların yuvasını dağıttığını’ da iddia etti.

 

Ekonomik özgürlük aldatmaca

 

İnançer, TRT’deki “Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Dünyamız” isimli programda kadının ekonomik hürriyeti gibi aldatmacalardan vazgeçilmesi gerektiğini iddia etti. İnançer, “Çalışan kadın ben kocama muhtaç değilim deyip yuvasını dağıtıyor” dedi. İnançer, “Evlilik kurumunun bugünkü empoze edilen, ‘Ben kendi ayaklarımın üzerinde dururum’, ‘kadının ekonomik hürriyeti’ gibi aldatmacalardan vazgeçilmesi lazımdır. İstatistikle meşgul olanlar boşanmaların kimler arasında olduğunu bir istatistiki anket yapıversinler” ifadelerini kullandı.

İnançer, sözlerine “Çalışan kadından bahsediyorum. ‘Ben kocama muhtaç değilim’ diye evvela ailesini dağıtıyor. Kocasına muhtaç değil ama elin adamının patronunun hizmetinde olmayı haysiyetine uygun buluyor. Kocasının emrinde olmayı haysiyetine uygun bulmuyor” şeklinde devam etti.

 

Eşim diyemem, eşit değiliz

 

İnançer, kadın erkek eşitliğiyle ilgili olaraksa, “Ben eş demem. Eş yoktur, eşitlik yoktur. Ben karımla, çocuğumla eşit değilim. Eşim değil, zevcem olur. Karı da kurumsallığı anlatmak için kullanılır” dedi.

 

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