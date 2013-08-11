RTÜK Başkanı: 'Hamile' açıklamasına ceza vermeyince kızım bile bana kızdı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun, TRT'nin iftar programında konuşan Avukat Ömer Tuğrul İnançer’in "Hamileler sokağa çıkmasın" sözüne ceza vermemelerine kızının da tepki gösterdiğini, ancak durumu anlatınca kendisine hak verdiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç’e konuşan RTÜK Başkanı Dursun, “Bir kişinin hamile kadınlarla ilgili eleştirisi söz konusuydu. Evet hamile kadınların sokağa çıkması ile ilgili bir eleştiri var ama ‘Ayıptır ayıp’ lafı, ‘Kanatlısı kanatsızı’ diye bahsedilen bir ürünün televizyonlarda reklamının yapılmasıyla ilgili. Yani hamile kadınların sokağa çıkması ile ilgili değil. Basında bir çarpıtma vardı. O nedenle ceza vermedik. Ceza vermememize kızım bile tepki gösterdi. Beni telefonla arayıp ‘Buna ceza vermediniz mi?’ diye sordu. Eve geldiğinde de konuşma imkânımız oldu. Ona durumu anlatınca hak verdi” diye konuştu.

Meltem Özgenç’in, RTÜK Başkanı Davut Dursun ile yaptığı röportajdan bir bölüm:

- TRT’de yayınlanan iftar programında Ömer Tuğrul İnançer’in “Hamile kadınlar sokağa çıkmasın” sözüne ceza vermediniz. Karınız ya da kızınız bu konuda ne düşünüyor?

‘Basında çarpıtma vardı’

- Siz de yaşlıların sokağa çıkması estetik değil diyebilirsiniz. Bu müeyyide gerektirebilir mi? Hamilelerin sokağa çıkması estetik değil açıklamalarını karar odasında defalarca izledik. Burada insan onurunu rencide eden bir durum var mı, hepsine baktık. Sonunda ihlal olmadığına karar verdik. ‘Toplum tepki gösterdi, o zaman ceza verilmeli’ gibi bir düşünce yanlış. Bu ihlal var demek olmuyor. Bir kişinin hamile kadınlarla ilgili eleştirisi söz konusuydu. Üstelik baştan sona izlediğinizde aslında kişinin yanlış anlaşılmış olabileceğini görüyorsunuz. Evet hamile kadınların sokağa çıkması ile ilgili bir eleştiri var ama ‘Ayıptır ayıp’ lafı, ‘Kanatlısı kanatsızı’ diye bahsedilen bir ürünün televizyonlarda reklamının yapılmasıyla ilgili. Yani hamile kadınların sokağa çıkması ile ilgili değil. Basında bir çarpıtma vardı. O nedenle ceza vermedik. Sokağa çıkan hamile kadınlara terbiyesiz demeye kimsenin hakkı yok. Ceza vermememize kızım bile tepki gösterdi. Beni telefonla arayıp ‘Buna ceza vermediniz mi?’ diye sordu. Eve geldiğinde de konuşma imkanımız oldu. Ona durumu anlatınca hak verdi.

- Bazı filmlerde tablolar sansürleniyor. Bunu RTÜK mü istiyor?

- Bazı film ve dizilerde tablodaki kadın görüntüsünün buzlanmasını RTÜK istemiyor. Kanunumuzda böyle bir madde yok. Ama yayıncı yapıyor. Bu da onların editoryal sorumluluğu. Şu anda kanun gereği sigara ve içki görüntüsü buzlanıyor. Ama benim şahsi kanaatim buzlama ekranlarda çirkinlik yarattı. Bir belgeselde Atatürk’ün elindeki sigaranın buzlanması tepki aldı. Ama kanun böyle. Bu durumun sağlık bakanlığı’nca bir yönetmelikle düzenlenmesi gerekiyor. Yani ‘Belgeseller kanun dışındadır’ denmeli. Aksi halde ceza veriliyor. Ama yönetmelik düzenlenmesi konusunda Sağlık Bakanlığı’na başvurmayı düşünebiliriz.

‘Gezi’de 24 saat yayın yapan kanallara sinirlendim

- Tepki gösterdiğiniz yayınlar var mı?

Ben çok iyi bir izleyici değilim. Ama tabii hiç televizyon izlemiyor da değilim. Özellikle tartışma programları çok dikkatimi çekiyor. Evlilik programlarını hep karar odasında ihlal var mı yok mu diye izledim, hiç baştan sona izlemedim. Bazı programlara tepki gösteriyorum. Özellikle Gezi olaylarında 24 saat canlı yayın yapan kanalların bilgileri teyit etmeden yayın yapmasına sinirlendim.