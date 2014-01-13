Bülent Arınç, Tuğrul İnançer’in TRT’den aldığı rakamı açıkladı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ömer Tuğrul İnançer’in TRT’de yayınlanan “Gönül Dünyamız” programında bölüm başına 2 bin 500 lira aldığını açıkladı. Arınç, İnançer’in sözlerinin TRT kurumunun değil kendi görüşünü yansıttığını söyledi.

Arınç, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel’in yazılı önergesini şöyle yanıtladı:

Bakanlığım sorumluluğundaki Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden alman bilgilere göre;

TRT, kamu yayıncılığı anlayışı ile kamuoyunu ilgilendiren tüm konularda gerekli, yeterli ve doyurucu yayınlar yapmakla yükümlü olup, görevini bu çizgi çerçevesinde layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

"Gönül Dünyamız" programı, Ömer Tuğrul İnançer’in tasavvufi ve manevi dünyaya bakış açısını ortaya koyan bir program olup, adı geçen kişinin sarf ettiği sözler, TRT Kurumunun değil, ilgili kişinin şahsi görüşünü yansıtmaktadır.

18 bölüm halinde yayınlanan ve bölüm başı 6.500 TL maliyeti olan söz konusu programda Ömer Tuğrul İnançer’e bölüm başı 2.500 TL ücret ödenmiştir. Aralık 2013 tarihi itibariyle yayın akışında yer almayan programın devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir karar verilmemiştir.

Ömer Tuğrul İnançer’in sarf ettiği sözlerin yer aldığı ve soru önergesine konu olan bölüm Radyo Televizyon Üst Kurulu tarafından incelenmiş, inceleme sonucunda herhangi bir yayın ihlalinin olmadığına karar verilmiştir.

Tüzel ne sormuştu?

HDP İstanbul Milletvekili Tüzel, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a şu soruları yöneltmişti.

Devletin resmi televizyonunda, kadınlara yönelik aşağılayıcı, ayrımcılık içeren, kadının insan haklarına yönelik saldırı içeren bu program hangi kamusal amaç doğrultusunda yapılmaktadır?

Mesleği Avukatlık olan Ömer Tuğrul İnançer bu program için hangi kriterler üzerinden tercih edilmiştir? Kadın düşmanı bu programa daha ne kadar devam edilecektir?

Kadını aşağılayıcı ve ayrımcı görüşlere sahip İnançer’in programı, bizzat devletin kendi yayın organı aracılığıyla kadına yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı görüşlerin din istismarı ile yaygınlaşmasına hizmet etmez mi?

TRT’nin giderleri, kadın erkek ayrımsız tüm yurttaşlardan alınan vergilerle oluşan bütçeden karşılanmaktadır. Bu programın varlığı ve devamı, kamu kaynaklarının kamu yararı gözetilmeksizin ve kadının insan haklarının ihlali için kullanılması değil midir?

Sözü edilen programın TRT’ye maliyeti kaç liradır? İnançer’e program başına ücret ödenmekte midir? Ödeniyor ise, İnançer’e şu ana kadar program ve yorumları nedeniyle TRT tarafından ödenen toplam miktar kaç liradır.