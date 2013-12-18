'Hamile kadın sokağa çıkmasın' diyen İnançer Mevlana'yı anlattı

740. Vuslat Törenleri sırasında Mevlana üzerine sunuş konuşmasını TRT’de yayınlanan Ramazan programı sırasında, “Hamile kadınların sokağa çıkması terbiyesizliktir” sözü ile tepki çeken Ömer Tuğrul İnançer yaptı.

7 Aralıkta başlayan etkinliklerin son gününde gerçekleştirilen Şeb-i Arus törenine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , CHP Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin , Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ , Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu , AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz , Başbakan Erdoğan’ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan , AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit , Lübnan Başbakanı Necip Mikati , Irak Meclis Başkanı Usame Nuceyfi , Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani , İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile milletvekilleri, yerli ve yabancı turistler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek törende yaptığı konuşmada, "Toprağın üstünde nasıl göklere yükselen kubbelerimizin, minarelerimizin Mimar Sinanları varsa; toprağın altında da kalplerimizi, ruhlarımızı onaran Mevlana gibi gönül mimarlarımız var" dedi.