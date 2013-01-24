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Kabine revizyonuna bakanlar ne dedi?

Kabine revizyonu ardından bakanlardan ilk açıklamalar gelmeye başladı

24 Ocak 2013 22:42

Köşk görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamaya göre, İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı'ndan alınırken yerine Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer yerine Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağyerine Mehmet Müezzinoğlu, Kültür Bakanlığı'na Ertuğrul Günay yerine Ömer Çelik getirildi. Bakanlar da kabine revizyonu hakkında ilk açıklamalarını yapmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'na getirilen AKP Edirne Milletvekili Dr. Mehmet Müezzinoğlu, görevi beklemediğini, "Bekliyor olsam Ankara'da olurdum" diyerek savundu. 

Müezzinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliği Edirne'deki programı sırasında öğrendiğini söyledi. "Allah ülkemize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" diyen Müezzinoğlu, bir gazetecinin, "Bakanlık bekliyor muydunuz?" sorusuna, "Yok, beklemiyordum. Bekliyor olsam Ankara'da olurdum. Bugün Edirne programlarını yaptık. Benim de az önce haberim oldu. İşimiz hizmet. Sağlıklı değerlendirmelerle önümüzdeki dönemde daha iyi olması için çalışacağız" yanıtını verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliğin hayırlı olmasını diledi.

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin ikinci yıl dönümü dolayısıyla Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği'nde verilen resepsiyona katılan Bakan Çelik, gazetecilerin Bakanlar Kurulu'ndaki değişikliklerle ilgili sorularını yanıtladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, "Kabinede olanlar da olmayanlar da bizim arkadaşımız. Sayın Başbakan'ın takdiridir. Sayın Başbakanımız böyle uygun buldular. Hayırlı olmasını diliyorum. Sürpriz bir isim yok" dedi.

 

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