Kabine revizyonu için geri sayım başladı

AKP'de beklenen kabine revizyonunun önümüzdeki hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisi dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada "Her an her şey olabilir" açıklamasıyla kabine revizyonu sinyali vermesinin ardından bakanlar gün saymaya başladı.

Ocak ayı bitmeden gerçekleşmesi beklenen kabine revizyonu için AKP kulislerinde "Başbakan’ın son açıklamasıyla macun tüpten çıktı, artık geri girmez" yorumları yapılmaya başlandı.

AKP kurmayları ise, “Bu sürecin uzayacağını tahmin etmiyoruz. Kabine değişikliği için artık ‘Belki yarın, belki yarından da yakın’ denilebilir” değerlendirmesini yapıyor.

Başbakan Erdoğan'ın revizyona gidilecek bakanlıklar için renk vermemesi, AKP içerisinde "tahmin" yapılmasına yol açtı.

AKP kulislerine göre, kabinede revizyon yapılması beklenenler arasında; Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görülüyor.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, AB Bakanı Egemen Bağış'ın da revizyona girmesi bekleniyor.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın kabine dışında kalacağı iddia ediliyor.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in farklı görevlere atanması söz konusu. Bekir Bozdağ'ın ismi İçişleri Bakanlığı için, Faruk Çelik'in ismi de İçişleri Bakanlığı ya da Başbakan Yardımcılığı görevleri için geçiyor.

Yalçın Akdoğan, Nurettin Canikli, Mahir Ünal, Mustafa Elitaş, Cevdet Erdöl ise kabine revizyonunun gündeme gelmesiyle birlikte ismi "bakan" olarak en yoğun şekilde dillendirilen isimler. Numan Kurtulmuş'un da parlamento dışından kabineye alınabileceği ifade ediliyor.