3 dönem Sağlık Bakanlığı yapan Akdağ da görevden alınanlar arasında

Bakanlar Kurulu revizyonu ile birlikte, Meclis'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan bile uzun süredir görev yapan bakanlardan biri olan Prof. Dr. Recep Akdağ, Sağlık Bakanı görevinden alındı.

Prof. Dr. Recep Akdağ, AKP'nin 3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldiğinden beri Sağlık Bakanlığı'nı yürütüyordu. Akdağ, ilk olarak Abdullah Gül'ün kurduğu 58'inci Hükümet'te göreve gelmişti. Tayyip Erdoğan, Başbakanlık görevini devralınca kurduğu hükümette aynı görevde kaldı.

Akdağ, görev süresi boyunca "Yürüttüğü projelerle AK Parti'ye oy kazandıran bakanlardan" yorumu yapılıyordu.

SSK'nın yerine SGK'yı kurup hastaneleri birleştirmesi ve ilaç alımda sigortalılara getirdiği kolaylıklar ve sigara yasağındaki rolü ile öne çıktı.

Görevde olduğu dönemde özellikle tam gün yasası ile doktorlar ve Tabib Odaları ile karşı karşıya geldi.

Sağlıkta ortaya çıkan skandallara yaptığı müdahalelerle beğeni toplasa da önceki yıl Batman'da görme engelli bir çalışan ile aralarında geçen diyalog tepkilere neden oldu.

Akdağ'ın görevden alınmasının ardından en uzun süre görevde kalan bakan unvanı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'da kaldı.