Kabinede beklenen değişiklik; işte yeni bakanlar!

Köşk görüşmesinin ardından kabinede yapılan değişiklikler açıklandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı'ndan alınırken yerine Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer yerine Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağ yerine Mehmet Müezzinoğlu, Kültür Bakanlığı'na Ertuğrul Günay yerine Ömer Çelik getirildi.
Çankaya Köşkü bu akşam sürpriz bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın haftalık olağan görüşmesine daha sonra Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de katıldı. Gül ve Erdoğan, Özel'in ayrılmasının ardından bir süre daha görüşmeye devam etti. Bu görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu'nda revizyon geldi.
Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na AK Parti Milletvekili Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na da AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun getirildiği bildirildi.
İltica ettiği ülkeye bakan olan Müezzinoğlu, Erdoğan'ın sınıf arkadaşı
1955 yılında Gümülcine'de doğan Müezzinoğlu Türkiye'ye ilk kez 1970'de eğitim için geldi. Başbakan Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Müezzinoğlu, 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi ve ardından Yunanistan'a döndü. Ancak Yunanistan'ın yurtdışında eğitim yapan Batı Trakya Türklerine yönelik baskı politikalarıyla karşılaşınca, 1983 yılında Meriç nehrini geçerek, Türkiye'ye sığındı.
Yunan hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkarması, Türk vatandaşlığı için ise bekleme süresinde olması nedeniyle Müezzinoğlu, 1986 yılına kadar üç yıl "vatansız-Haymatlos" olarak yaşadı. Türk vatandaşlığını 1986 yılında oldu. İltica başvurusunda bulundu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Siyasete 1992 yılında RP'de başlayan Müezzinoğlu, daha sonra AK Parti'ye girerek, 2002/2007 arasında İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneği Kurucu üyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyesi de olan Müezzinoğlu orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça biliyor. İstanbul Milletvekili Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.
Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kimdir?
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. İletişim profesörü olan Avcı, Anadolu Üniversitesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde iletişim felsefesi ve iletişim sosyolojisi üzerine dersler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve Başbakanlık’ta danışman olarak çalıştı. Başbakanlık Başdanışmanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütürken 2011 yılında AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için bu görevlerinden istifa etti. 24. dönem TBMM Eskişehir milletvekili olan Avcı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak görev yapıyor.
Avcı, özellikle 4+4+4 TBMM'de komisyondan geçerken çıkan tartışmalarla kamuoyu gündemine geldi. Ancak komisyon odasında yaşanan arbedeye rağmen, çok hızlı şekilde 4+4+4 kanun tasarısını komisyondan geçirdi.
İletişim Profesörü olan Avcı, Başbakan'la ilgili hemen tüm temaslarda yanında yer alıyor. Başbakan Erdoğan Nabi Avcı'ya, "Nabi Hocam" diye hitap ediyor. Erdoğan'ın en çok güvendiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Edebiyat ve sanat bilgisi oldukça iyi olan Nabi Avcı, ideolojik olarak liberal bir isim.. Avcı'nın Erdoğan ile tanışması, 1990'lara uzanıyor. Avcı, 1994 yerel yönetim seçimlerinden beri Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten. Avcı, ayrıca, bir mizah yazarı. "Molla Kasım" takma adıyla yazdığı mizah yazılarının bir bölümü, karikatürist Necdet Konak tarafından resimlendirilerek "Evvel zaman içinde" adlı kitapta toplandı.
Hrant Dink davasından İçişleri Bakanlığı'na; Muammer Güler
İdris Naim Şahin’in yerine gelen Muammer Güler, 1949 Yılında Mardin’de doğdu. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İlk kamu görevine 1973 tarihinde Balıkesir Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak başlayan Güler, sırasıyla Çal İlçesi Kaymakam Vekilliği, Pehlivanköy, Horasan Kaymakamlıklarında bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Güler, İçişleri Bakanlığı’nda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Güler, sırasıyla Niğde, Kayseri, Gaziantep, Samsun Valisi olarak görev yapan Güler, 2003 tarihinde İstanbul Valiliği’ne atandı. Hrant Dink cinayetinin gerçekleştiği tarihte İstanbul Valisi olan Güler, daha sonra Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nın ilk müsteşarı olarak atandı. Güler, son seçimlerde TBMM'ye girdi. TBMM'de İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Güler, artık İçişleri Bakanı.
Neval Güler ile evli olan Güler’in Barış ve Burcu adlarında bir oğlu ve bir kızı bulunuyor.
AKP'nin ilk bekar bakanı Ömer Çelik
Ertuğrul Günay’ın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanan Ömer Çelik, üç dönemdir milletvekili olmakla birlikte, kısa bir süre hariç, sürekli Başbakan'ın en yakın danışmanları arasında yer aldı. Erdoğan hükümetlerinde bugüne kadar "bekar" bir bakana rastlamak mümkün olmazken, bu kuralı Ömer Çelik bozdu. Daha önceki kabinelerde evli olmasına karşın sonradan ayrılan bakan olmasına karşın "hiç bekar bakan" yer almamıştı.
Çelik, 1968 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Çelik, yüksek lisansını aynı bölümde Siyaset Bilimi alanında yaptı. Siyaset bilimci ve stratejist olan Çelik, 22. ve 23. dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halen TBMM Çevre Komisyonu üyeliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Çelik, bunun yanısıra 2002 yılından beri Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Danışmanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Çelik, Mart 2010 tarihinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.
İşte yeni Bakanlar Kurulu
Bakanlar İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer ve Recep Akdağ kabine dışı kaldı. Buna göre, yeni Bakanlar Kurulu, şöyle şekillendi:
Başbakan: Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç
Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı: Beşir Atalay
Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı: Sadullah Ergin
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Sahin
Avrupa Birliği Bakanı: Egemen Bağış
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Nihat Ergün
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Erdoğan Bayraktar
Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu
Ekonomi Bakanı: Zafer Çağlayan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı: Suat Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Hayati Yazıcı
İçişleri Bakanı: Muammer Güler
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım