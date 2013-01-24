Kabinede beklenen değişiklik; işte yeni bakanlar!

Köşk görüşmesinin ardından kabinede yapılan değişiklikler açıklandı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı'ndan alınırken yerine Muammer Güler, Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer yerine Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na Recep Akdağ yerine Mehmet Müezzinoğlu, Kültür Bakanlığı'na Ertuğrul Günay yerine Ömer Çelik getirildi.

Çankaya Köşkü bu akşam sürpriz bir zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Erdoğan'ın haftalık olağan görüşmesine daha sonra Genelkurmay Başkanı Necdet Özel de katıldı. Gül ve Erdoğan, Özel'in ayrılmasının ardından bir süre daha görüşmeye devam etti. Bu görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu'nda revizyon geldi.

Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan'ın görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı'na AK Parti Milletvekili Muammer Güler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Adana Ömer Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı'na AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Sağlık Bakanlığı'na da AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu'nun getirildiği bildirildi.

İltica ettiği ülkeye bakan olan Müezzinoğlu, Erdoğan'ın sınıf arkadaşı

1955 yılında Gümülcine'de doğan Müezzinoğlu Türkiye'ye ilk kez 1970'de eğitim için geldi. Başbakan Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Müezzinoğlu, 1982 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi ve ardından Yunanistan'a döndü. Ancak Yunanistan'ın yurtdışında eğitim yapan Batı Trakya Türklerine yönelik baskı politikalarıyla karşılaşınca, 1983 yılında Meriç nehrini geçerek, Türkiye'ye sığındı.

Yunan hükümetinin kendisini vatandaşlıktan çıkarması, Türk vatandaşlığı için ise bekleme süresinde olması nedeniyle Müezzinoğlu, 1986 yılına kadar üç yıl "vatansız-Haymatlos" olarak yaşadı. Türk vatandaşlığını 1986 yılında oldu. İltica başvurusunda bulundu. İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İç Hastalıkları ihtisası yaptı. Siyasete 1992 yılında RP'de başlayan Müezzinoğlu, daha sonra AK Parti'ye girerek, 2002/2007 arasında İstanbul İl Başkanlığı görevini üstlendi. Avcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Batı Trakya Eğitim Kültür Vakfı ve Balkan Medeniyeti Derneği Kurucu üyesi ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği üyesi de olan Müezzinoğlu orta düzeyde Yunanca, İngilizce ve Arapça biliyor. İstanbul Milletvekili Müezzinoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı kimdir?

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. İletişim profesörü olan Avcı, Anadolu Üniversitesi’nde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde iletişim felsefesi ve iletişim sosyolojisi üzerine dersler verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nda ve Başbakanlık’ta danışman olarak çalıştı. Başbakanlık Başdanışmanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütürken 2011 yılında AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için bu görevlerinden istifa etti. 24. dönem TBMM Eskişehir milletvekili olan Avcı, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı, Türkiye-Kanada Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Brezilya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili ve Türkiye-Almanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi olarak görev yapıyor.

Avcı, özellikle 4+4+4 TBMM'de komisyondan geçerken çıkan tartışmalarla kamuoyu gündemine geldi. Ancak komisyon odasında yaşanan arbedeye rağmen, çok hızlı şekilde 4+4+4 kanun tasarısını komisyondan geçirdi.

İletişim Profesörü olan Avcı, Başbakan'la ilgili hemen tüm temaslarda yanında yer alıyor. Başbakan Erdoğan Nabi Avcı'ya, "Nabi Hocam" diye hitap ediyor. Erdoğan'ın en çok güvendiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Edebiyat ve sanat bilgisi oldukça iyi olan Nabi Avcı, ideolojik olarak liberal bir isim.. Avcı'nın Erdoğan ile tanışması, 1990'lara uzanıyor. Avcı, 1994 yerel yönetim seçimlerinden beri Erdoğan'ın seçim kampanyasını yürüten ekipten. Avcı, ayrıca, bir mizah yazarı. "Molla Kasım" takma adıyla yazdığı mizah yazılarının bir bölümü, karikatürist Necdet Konak tarafından resimlendirilerek "Evvel zaman içinde" adlı kitapta toplandı.

Hrant Dink davasından İçişleri Bakanlığı'na; Muammer Güler

İdris Naim Şahin’in yerine gelen Muammer Güler, 1949 Yılında Mardin’de doğdu. İlk,Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamlayarak 1972 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İlk kamu görevine 1973 tarihinde Balıkesir Maiyet Memuru (Kaymakam Adayı) olarak başlayan Güler, sırasıyla Çal İlçesi Kaymakam Vekilliği, Pehlivanköy, Horasan Kaymakamlıklarında bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Şube Müdürlüğü görevinde de bulunan Güler, İçişleri Bakanlığı’nda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Güler, sırasıyla Niğde, Kayseri, Gaziantep, Samsun Valisi olarak görev yapan Güler, 2003 tarihinde İstanbul Valiliği’ne atandı. Hrant Dink cinayetinin gerçekleştiği tarihte İstanbul Valisi olan Güler, daha sonra Kamu Güvenliği Müsteşarlığı'nın ilk müsteşarı olarak atandı. Güler, son seçimlerde TBMM'ye girdi. TBMM'de İçişleri Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Güler, artık İçişleri Bakanı.

Neval Güler ile evli olan Güler’in Barış ve Burcu adlarında bir oğlu ve bir kızı bulunuyor.

AKP'nin ilk bekar bakanı Ömer Çelik

Ertuğrul Günay’ın yerine Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanan Ömer Çelik, üç dönemdir milletvekili olmakla birlikte, kısa bir süre hariç, sürekli Başbakan'ın en yakın danışmanları arasında yer aldı. Erdoğan hükümetlerinde bugüne kadar "bekar" bir bakana rastlamak mümkün olmazken, bu kuralı Ömer Çelik bozdu. Daha önceki kabinelerde evli olmasına karşın sonradan ayrılan bakan olmasına karşın "hiç bekar bakan" yer almamıştı.

Çelik, 1968 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamlayan Çelik, yüksek lisansını aynı bölümde Siyaset Bilimi alanında yaptı. Siyaset bilimci ve stratejist olan Çelik, 22. ve 23. dönemde Adana Milletvekili seçildi. Halen TBMM Çevre Komisyonu üyeliği kapsamında çalışmalarını sürdüren Çelik, bunun yanısıra 2002 yılından beri Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Siyasi Danışmanlığı görevini yürütüyor. Aynı zamanda AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Çelik, Mart 2010 tarihinde AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı seçildi.

İşte yeni Bakanlar Kurulu

Bakanlar İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Ömer Dinçer ve Recep Akdağ kabine dışı kaldı. Buna göre, yeni Bakanlar Kurulu, şöyle şekillendi:

Başbakan: Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan

Başbakan Yardımcısı: Beşir Atalay

Başbakan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı: Sadullah Ergin

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Fatma Sahin

Avrupa Birliği Bakanı: Egemen Bağış

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Nihat Ergün

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Erdoğan Bayraktar

Dışişleri Bakanı: Ahmet Davutoğlu

Ekonomi Bakanı: Zafer Çağlayan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız

Gençlik ve Spor Bakanı: Suat Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Hayati Yazıcı

İçişleri Bakanı: Muammer Güler

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Binali Yıldırım