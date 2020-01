Kabine revizyonunda kimlerin isimleri geçiyor?

Başbakan Tayyip Erdoğan, Afrika seyahatinden dönüşte gazetecilerin kabine revizyonu çerçevesinde bazı bakanların gideceğini anımsatmaları üzerine, “Arkadaşlar her an her şey olabilir” deyince, AKP kulislerinde bir süredir en çok konuşulan konuyu sıcak bir gündem haline getirdi.

Erdoğan’ın yapacağı revizyon sonrası Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Haluk İpek gibi isimlerin bakan olarak kabineye girmesi bekleniyor.

Erdem Gül'ün Cumhuriyet'teki haberine göre, AKP kulislerinde kabine revizyonunun çerçevesi, zamanlaması ve nedenleri şöyle tanımlanıyor:

Ocak ayı: Erdoğan, aslında 30 Eylül’deki büyük kongreden sonra partideki yenilenmeye paralel olarak kabine revizyonunu da gerçekleştirecekti. Ancak yerel seçimlerin öne çekilememesi, kabine revizyonunun da ertelenmesine yol açtı. Erdoğan, 2013 yılı başında kabinede yenilemeyi planladı.

4-5 bakan gidecek: Kabinedeki değişim kapsamlı olmayacak. Revizyonun 4-5 bakanla sınırlı olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker kabine dışı kalacak bakanlar arasında sayılıyor.

Yer değişikliği: Kabine revizyonunun yalnızca bazı bakanların Bakanlar Kurulu dışı kalmasının yanı sıra bazı bakanların da yer değiştirmeleri şeklinde olabileceğine de işaret ediliyor. Kabine dışında kalacak isimler arasında sayılan Maliye Bakanı Şimşek ile Tarım Bakanı Eker’in aralarında bulunduğu bazı bakanların yerlerinin de değişebileceği kaydediliyor. Kabine revizyonunda en dikkat çekici isimlerden biri de İçişleri Bakanı Şahin olacak. Partide Şahin’in gidişine kesin gözüyle bakılıyor ancak Erdoğan’ın bu tür yakıştırmalar yapılmaması için Şahin’i görevde tutabileceği, hatta bakanlığını değiştireceği görüşü de seslendiriliyor.