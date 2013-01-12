T24 LogoT24 Logo
Politika

Kabine revizyonunda kimlerin isimleri geçiyor?

Erdoğan, kabinede revizyon söylentilerini yalanlamayınca parti içindeki kulisler de yoğunlaştı. Revizyonun 4-5 bakanla sınırlı olacağı, bazı bakanların ise yer değiştireceği belirtiliyor

12 Ocak 2013 11:15

Başbakan Tayyip Erdoğan, Afrika seyahatinden dönüşte gazetecilerin kabine revizyonu çerçevesinde bazı bakanların gideceğini anımsatmaları üzerine, “Arkadaşlar her an her şey olabilir” deyince, AKP kulislerinde bir süredir en çok konuşulan konuyu sıcak bir gündem haline getirdi.

Erdoğan’ın yapacağı revizyon sonrası Süleyman Soylu, Nurettin Canikli, Haluk İpek gibi isimlerin bakan olarak kabineye girmesi bekleniyor.

Erdem Gül'ün Cumhuriyet'teki haberine göre, AKP kulislerinde kabine revizyonunun çerçevesi, zamanlaması ve nedenleri şöyle tanımlanıyor:

Ocak ayı: Erdoğan, aslında 30 Eylül’deki büyük kongreden sonra partideki yenilenmeye paralel olarak kabine revizyonunu da gerçekleştirecekti. Ancak yerel seçimlerin öne çekilememesi, kabine revizyonunun da ertelenmesine yol açtı. Erdoğan, 2013 yılı başında kabinede yenilemeyi planladı.

4-5 bakan gidecek: Kabinedeki değişim kapsamlı olmayacak. Revizyonun 4-5 bakanla sınırlı olması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker kabine dışı kalacak bakanlar arasında sayılıyor.

Yer değişikliği: Kabine revizyonunun yalnızca bazı bakanların Bakanlar Kurulu dışı kalmasının yanı sıra bazı bakanların da yer değiştirmeleri şeklinde olabileceğine de işaret ediliyor. Kabine dışında kalacak isimler arasında sayılan Maliye Bakanı Şimşek ile Tarım Bakanı Eker’in aralarında bulunduğu bazı bakanların yerlerinin de değişebileceği kaydediliyor. Kabine revizyonunda en dikkat çekici isimlerden biri de İçişleri Bakanı Şahin olacak. Partide Şahin’in gidişine kesin gözüyle bakılıyor ancak Erdoğan’ın bu tür yakıştırmalar yapılmaması için Şahin’i görevde tutabileceği, hatta bakanlığını değiştireceği görüşü de seslendiriliyor.

ETİKETLER

akphükümetkabinebakanlar kurulurevizyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24