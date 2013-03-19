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Spor

Jose Mourinho: Drogba başka bir dünyadan

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşen Real Madrid'in hocası Jose Mourinho Sarı-kırmızılı ekip hakkında açıklamalarda bulundu

19 Mart 2013 20:30

Real Madrid'in hocası Jose Mourinho, Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Basına yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Drogba hakkında değerlendirmelerde bulunan tecrübeli teknik direktör, Drogba için, "O başka bir dünyadan' ifadesini kullandı.

İspanyol basınına konuşan Portekizli teknik adam, şöyle konuştu: "Türkiye'ye gittim ve beklentilerimle karşılaştım. Karşımda bulduğum futbolcular şunlar: Şampiyonlar Ligi'ni iyi bilen ve iki Avrupa Kupası bulunan bir takım, Drogba ve Sneidjer, dünyanın en iyi takımlarında oynayan Arsenalli Eboue, Juventuslu Felipe Melo, Liverpoollu Albert Riera, Lazioulu Fernando Muslera... Bu seviyelerde oynamayı bilen isimler ve takımın başında da çok tecrübeli, buraları bilen, İtalya'da da çalışmış, ülkenin en iyi teknik adamı var. Dortmund ve Manchester maçları bizim için zor oldu, fakat bu da zor olacak. İstanbul'un 700 kilometre uzağında oynuyorlardı, fakat 15.000 Galatasaray taraftarı vardı tribünde. Çok zor olacak, ilk maçta bir şeyler elde edebilmek için çabalayacağız ManU'ya karşıyaptığımız gibi. Bu eşleşmeye çok küçük bir avantajla gidiyoruz."

 

'Drogba başka bir dünyadan'

 

"Drogba, Drogba isminden daha büyük. Bunları basına söylemek beni rahatsız etmiyor çünkü Drogba benim kim olduğumu biliyor ve yüreğimde onun için ne hissettiğimin farkında. Hayal edin, Türkiye'ye gittim, çalışıyorum, maçı izledim, sonuçlanmadan önce ayrıldım ve Didier hakkında kötü sözler söyledim. Bunu yapamam çünkü o benim favori oyuncum. Birini seçmem gerekirse onu seçerim.

O başka bir dünyadan. İmkansız şeyleri yapabilen bir oyuncu. Kayseri'de onunlaydım, Sneijder'leydim, Hamit Altıntop'laydım ve çok eğlenceliydi. Fatih hoca ile de çok iyi bir ilişkim var ve Ferguson ile olduğu gibi birbirimize karşı oldukça açığız. Beni 15-20 dakika önce soyunma odasına aldırdı ve Galatasaray'ın oyuncuları ile görüştüm. Bu sadece iyi bir ilişkin olan insanla mümkün olabilir ve buyüzden bu tecrübemden çok memnun kaldım."

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