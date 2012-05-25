Jose Mourinho: İlk teklifi Fenerbahçe'den aldım

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Fenerbahçe bana teklifte bulunan ilk yabancı takımdı" dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Sinpaş GYO’nun dün akşam Les Ottomans Otel’de onuruna verdiği yemekte birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Milliyet'in haberine göre yemekte adeta soru yağmuruna tutulan Portekizli ünlü çalıştırıcı, tecrübelerini aktarırken çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Yemekte Fatih Terim’e büyük sevgi ve saygı gösteren Mourinho’nun açıklamaları şöyle:

- Fatih Terim bana göre büyük bir motivasyon ustası ve takımı için çok önemli bir lider. Galatasaray’da önemli işler yapıyor.

- Bence Barcelona’dan Pep Guardiola’nın yerine Messi ayrılsaydı daha iyi olurdu. Hatta Messi’yi, Fatih Terim onu Galatasaray’a alsa buna daha da memnun olurum.

- Eğer takımınızda bir yıldız oyuncu varsa bu çok iyidir. Aynı takımda iki yıldız oyuncu varsa bu durum biraz şüpheli. 3-4 tane yıldız varsa o zaman biraz problem çıkar. Cristiano Ronaldo ve Mesut Özil yıldız futbolcular. Mesut, Zidane gibi futbolla nefes alan büyük bir futbolcu. Bizdeki Pepe ile Sergio Ramos da yıldız, ama daha çok takım oyunu oynuyorlar ve seyirciyi coşturuyorlar.

- Messi ile Cristiano Ronaldo’yu karşılaştıramam çünkü Messi’yi hiç tanımıyorum. Ancak Ronaldo çok bilinçli, kontrollü ve iyi bir insan. İkisi aynı takımda oynar mı bunu da bilmiyorum çünkü Messi’yi tam olarak bilmiyorum.

- Geçen sezon Portekiz Milli Takımı kötü durumdaydı ve çalıştırmayı çok istedim. Çünkü şimdiye kadar ülkeme hiçbir şey veremedim. Oysa ülkeme çok şey vermek istiyorum. Ancak Real Madrid izin vermedi, bunu da anlayışla karşılıyorum.

- Günün birinde Barcelona’yı çalıştırmak istemem. Barcelona ile çalıştırdığım takımlarla birlikte tam 12 kez karşılaştım. Tatsız şeyler oldu. Çok para verirlerse de istemem çünkü benim zaten çok param var!

- Real Madrid’deki yıldız futbolcular benimle günde 4 saat beraberler. Geriye kalan 20 saatte aileleri ve arkadaşlarıyla zaman geçiriyorlar. Burada çok önemli bir nokta var. Eğer aileleri ve arkadaşları o yıldızı para gibi görüyorlarsa çok tehlikeli bir durum. Benim için ailesinin ve yakın çevresinin yıldız oyuncuya bakış açısı çok önemli.

- Avrupa’daki kriz Real Madrid’i hiç etkilemiyor, çünkü kulübün çok parası var. Teknik adam teknik adamlığını, futbolcu futbolculuğunu yaparsa, başkan da çeki imzalar. Ama İspanya’da şunu görüyorum ilk iki takımla üçüncü, dördüncü takım arasında anormal bir fark oluştu.

- Portekiz’in yanı sıra İngiltere, İtalya ve İspanya’da çalıştım. İtalya’da kötü futbol oynasanız bile kazanırsanız herkes sevinir. Yani İtalya’da öncelikle sonuca bakarlar. İngiltere’de takımı sonuna kadar desteklerler. İspanya’da kötü oynarsanız, kazansanız bile ıslıklarlar. Ayrıca kalecinin topu degajla oyuna sokmasını taraftar hiç sevmez.

- İtalya’da çalıştıktan sonra Real Madrid’e gitmek benim için çok iyi oldu. Çünkü İtalya çok üst düzey tarzı olan bir ülke. Orada çok şey öğrendim. Mesela İtalya’da bizden daha alt düzeyde olan bir takımla oynarken 5 kere taktik değiştirdim. Çünkü karşıdaki teknik adam da 5 kere taktik değiştirmişti.

‘İlk teklifi Fener yaptı’

Jose Mourinho dün bilinmeyen çarpıcı bir gerçeği de kamuoyuyla paylaştı. Portekizli teknik adam, Porto’yu çalıştırdığı dönemde Fenerbahçe’den resmi teklif aldığını açıkladı. Esprili bir şekilde o yıllarda çok genç olduğunu kaydeden Mourinho, “Porto’yu çalıştırıyordum. O yıl UEFA Kupası şampiyonu olmuştuk. Fenerbahçe bana teklifte bulunan ilk yabancı takımdı. Ama bir duygu geldi içimden ve Porto’da kaldım. Ardından da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk” ifadelerini kullandı.



