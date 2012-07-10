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Spor

Jose Mourinho: Kadın olmasaydın seni öldürürdüm

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Miami-Lizbon uçağında olay çıkarttı.

10 Temmuz 2012 13:18

Jose Mourinho uçakta kendisine "Yaşasın Barcelona" diye şaka yapan kadın yolcunun üzerine yürüdü.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Miami-Lizbon uçağında olay çıkarttı. Portekizli teknik adam balayından eşi Javier ile birlikte dönen Anna R.'nin kendisine şakayla "Yaşasın Barcelona" demesi üzerine adeta çıldırdı.

Sabah'ın haberine göre, genç kadının üzerine yürüyen Mourinho, "Sen s...miş bir domuzsun. Kadın olmasaydın seni çok fena döverdim, seni öldürürdüm " dedi. Çiftin, "Sadece şaka yapmıştık. Bu kadar büyütmeye gerek yok" demesine karşın sakinleşmeyen Mourinho, "Kes sesini o..pu" karşılığını verdi.

Küfürlere dayanamayan eşi Javier'i de dövmekle tehdit eden Real Madrid Teknik Direktörü görevliler tarafından uzaklaştırıldı. Olaya Jose Mourinho'nun eşi ve iki çocuğu da şahit oldu.

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