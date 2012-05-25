Jose Mourinho'dan Hamit'e vize çıktı

Portekizli çalıştırıcıdan Hamit Altıntop için olumlu yanıt alan Fatih Terim, Sercan Sararer, Gökhan Töre ve Olcan Şahan’da da mutlu sona ulaşmak istiyor

SİNPAŞ GYO tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik Konferansı” için İstanbul’a gelen Real Madrid’in dünyacı ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile Fatih Terim dün akşam yemekte bir araya geldi.

Başkan Ünal Aysal’ın sahibi olduğu Les Ottomans Otel’de düzenlenen ve medyanın önemli isimlerinin de yer aldığı yemekte Terim ile yakın dostu Mourinho buluşmasına Hamit Altıntop transferi damga vurdu. Gün içinde Hamit’le ilgili yaptığı açıklamada, yıldız futbolcunun takımda kalmak istemesi halinde mutlu olacağını ancak ayrılmak istemesi durumunda kendisine yardımcı olacaklarını söyleyen ünlü teknik adamın, Terim’e de yıldız futbolcunun transferi için yeşil ışık yaktığı öğrenildi. Hamit’in transferi konusunda her türlü kolaylığı sağlayacakları garantisini veren Mourinho’nun, A Milli Takım’ın kampı sonrası yıldız futbolcuyla görüşeceği ve kendisine fikrini soracağı kaydedildi.

Hamit transferinde sona yaklaşan Terim gözünü diğer gurbetçilere çevirdi. Bundesliga’ya yükselen Greuther Furth’ün 23 yaşındaki hücum oyuncusu Sercan Sararer’i mutlaka kadroda görmek isteyen Terim’in, Hamburg’un yıldızı Gökhan Töre için ise şartların zorlanmasını istedi. Kanatları gurbetçilere teslim etmeye hazırlanan Terim, Bundesliga’dan düşen Kaiserslautern’in orta sahadaki dinamosu Olcay Şahan’ı da transfer etmek istediğini bildirdi. Sercan ve Olcay transferini bitirmeye yakın olan sarı-kırmızılıların, Gökhan Töre’yi bırakmak istemeyen Hamburg’a 5 milyon euroluk bir teklif götüreceği bildirildi.

Jose Mourinho Ntvspor’a Hamit Altıntop ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer Real Madrid’te kalmak isterse ben mutlu olurum. Çünkü onu seviyoruz ve ona çok büyük saygı duyuyoruz. Onu şampiyon kadromuzun bir parçası olarak görüyoruz. Ancak hayatında değişiklik yapmak ister ve Türkiye’ye gelmek isterse tabii ki kendisine yardım etmeye çalışırız” diye konuştu.