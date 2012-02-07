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Yaşam

Jose Mourinho Türkiye’ye geliyor!

Dünyanın en iyi Teknik Direktörü Jose Mourinho başarının en büyük kuralını açıklıyor!

07 Şubat 2012 02:00

 
T24 - Dünyanın en büyük futbol takımlarından Real Madrid’in başarılı Teknik Direktörü Jose Mourinho, bulunduğu başarılarının altında yatan liderlik anlayışını anlatmak üzere Sinpaş GYO tarafından 27-28 Şubat 2012 tarihlerinde İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek "Sürdürülebilir Başarı için Liderlik Konferansı"nın konuşmacısı olarak Türkiye’ye geliyor.

 
Sinpaş GYO’nun marka yüzü olan ve Transfer Kampanyası ile dikkat çeken Jose Mourinho, şirketin düzenlediği Sürdürülebilir Başarı için Liderlik Konferansı’na katılmak üzere Şubat ayında Türkiye’ye gelecek. İlki 2009 yılında düzenlenen Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik Konferansının konukları ABD 42. Başkanı, William J.Clinton Derneği Kurucusu Bill Clinton ve Almanya 7. Başbakanı Şansölye Gerhard Schröder olmuştu.

 
2004 – 2005 ve 2005 – 2006 sezonlarında Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından dünyanın en iyi teknik direktörü seçilen Mourinho,


şimdiye kadar çalıştırdığı futbol takımlarıyla altı lig şampiyonluğu, dört kupa şampiyonluğu, üç Süper Kupa, iki lig kupası, bir UEFA Kupası, iki UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Elde ettiği başarılarla kırılması zor bir rekora imza atan Mourinho, başarısının sırrını 27 Şubat 2012 tarihinde İstanbul Çırağan Kempinski’de ve 28 Şubat Ankara Sheraton Otel’de yapılacak Sürdürülebilir Başarı İçin Liderlik Konferansında anlatacak.

Yer:

İstanbul Çırağan Kempinski Hotel – 27 Şubat 2012, Pazartesi

Ankara Sheraton Hotel – 28 Şubat 2012, Salı



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