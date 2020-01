Jose Mourinho sezon sonunda kovulacak

T24 - İngiliz gazetesi The Sun, Real Madrid'in La Liga ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması halinde Jose Mourinho'nun sezon sonunda kovulacağını iddia etti.



Gazete, kulübün içinden gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, başkan Florentino Perez'in Portekizli teknik adamın medya, rakipler ve hakemler hakkında yarattığı tartışmalardan artık sıkıldığını belirtti.



The Sun gizli kaynağının ağzından, "Sorun sonuçlarla değil kulübün imajıyla ilgili. Kimse Mourinho'nun harika bir teknik adam olduğundan şüphe duymuyor ama durum her geçen gün daha da zor bir hal alıyor. Perez, Mourinho'yu kupa kazanması için getirdi. Eğer kazandırırsa her şey unutulabilir. Ama eğer bu gerçekleşmezse elde sadece Jose'nin tartışmaları kalmış olacak" cümlelerini sayfalarına taşıdı.

Medyaya görüntü verdiler



Öte yandan; dün 49. yaşgününü kutlayan Jose Mourinho için antrenmanda pasta kesildi. Pastayı, teknik adamın geçen hafta sert tartışmalar yaşadığı kaptanlar Iker Casillas ve Sergio Ramos'un getirmesi başkan Perez'in barış çabaları çerçevesinde medyaya "Aramızda sorun yok" mesajı verilmesi girişimi olarak değerlendirildi.