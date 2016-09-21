Jolie'nin babası: Ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden ve Angelina Jolie'nin de babası olan 77 yaşındaki Jon Voight, Brad Pitt'ten boşanmak için mahkemeye başvuran kızının bu kararıyla ilgili olarak 'Mutlaka çok ciddi bir şey olmuş olmalı' yorumunu yaptı. Kızını tanıdığını ve ancak üzücü bir olayın bu ani karara yol açmış olabileceğini belirten Voight, Inside Edition isimli haber programına yaptığı açıklamada "Kızımı bu karara neyin ittiğini tam olarak bilemiyorum. Ama çok ciddi bir şey olmalı. Kararı çok üzücü. Onlar için dua ediyorum. O ve çocukları için ebdişeliyim. Yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı.

