T24 LogoT24 Logo
Magazin

Jolie'nin babası: Ciddi bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı

Brad Pitt'e ani bir kararla boşanma davası açan Angelina Jolie'nin babası ünlü aktör Jon Voight, kızının bu kararı almasında ciddi bir hayal kırıklığının rol oynadığını düşündüğünü söyledi

21 Eylül 2016 21:59

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden ve Angelina Jolie'nin de babası olan 77 yaşındaki Jon Voight, Brad Pitt'ten boşanmak için mahkemeye başvuran kızının bu kararıyla ilgili olarak 'Mutlaka çok ciddi bir şey olmuş olmalı' yorumunu yaptı. Kızını tanıdığını ve ancak üzücü bir olayın bu ani karara yol açmış olabileceğini belirten Voight, Inside Edition isimli haber programına yaptığı açıklamada "Kızımı bu karara neyin ittiğini tam olarak bilemiyorum. Ama çok ciddi bir şey olmalı. Kararı çok üzücü. Onlar için dua ediyorum. O ve çocukları için ebdişeliyim. Yanlarında olacağım" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

angelina joliebabaJon Voightboşanma

İlgili Haberler

“Angelina Jolie, Brad Pitt’ten boşanıyor”

12 yıldır birlikte olan Jolie-Pitt çifti, Ağustos 2014'te evlenmişlerdi

Brad Pitt’in eski eşi Jennifer Aniston, ‘Brangelina’ ayrılığı hakkında dedi?

İşte ünlülerin Angelina Jolie ve Brad Pitt’in boşanmasına dair yorumları...

Angelina Jolie ile Brad Pitt’in arasına Robert Pattinson girdi

Ünlü çift, 12 yılın ardından boşanma kararı almıştı

Brad Pitt: Angelina'nın boşanmak istemesi beni çok üzdü

Magazin dünyası Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ayrılığını tartışıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24