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Jandarma Cizre'deki yakınlarına ulaşmak için sınırı yüzerek geçen şoförlere ateş açtı: 4 yaralı

Yaralılar Kuzey Irak'taki hastanelere götürülürken, 50 kişilik bir grup sınırı geçmeyi başardı

10 Eylül 2015 20:29

Cuma akşam 20.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'deki yakınlarından haber alamayan ve Habur Sınır Kapısı'nın kapalı olması sebebiyle sınırdaki Hezil Çayı'ndan kaçak olarak Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan kamyon şoförlerine Jandarma tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 4 şoför yaralandı.

DHA'dan Mehmet Selim Yalçın'ın haberine göre, Cizre'deki yakınlarıyla iletişim kuramadıklarını söyleyen yaklaşık 500 kadar şoför, Türkiye-Irak sınırını oluşturan Hezil Çayı'na kadar gelerek, ellerindeki beyaz bezlerle yurda giriş yapmaya çalıştı. Sınırda güvenliği sağlayan Kapılı Jandarma Taburuna bağlı askerler, Hezil Çayını yüzerek Türkiye'ye gelmek isteyen şoförleri önce uyardı, ardından ateş açtı.

Açılan ilk ateşle yaralanan 4 şoför, arkadaşlarının yardımıyla Kuzey Irak'ın Zaho kentindeki hastanelere götürülürken, gruptan 50 kadarı Hezil Çayı'ndan Türkiye tarafına geçti, diğerleri geri döndü.

 

İçişleri Bakanı: Şoförler karşıya geri gitmeleri için ikna edildi

 

İçişleri Bakanı Selami Altınok, yaşananlarla ilgili olarak, "Sınırı yasadışı yollardan geçerek yurda giren şoförlerin önü, zırhlı jandarma ekipleri tarafından kesildi. Askerler ile yapılan görüşme sonunda şoförler karşıya geri gitmeleri için ikna edildi. Kapılı Köyü'nde askerlerin gözetiminde şoförler, geldikleri yoldan tekrar sınırın karşı yakasına geçiş yaptı" açıklamasını yaptı.

Sınırı kaçak yollardan geçen şoförlerden Ali Badur, "15 gündür Irak'ta bekliyoruz. Evlerimizden, çocuklarımızdan bir haber alamıyoruz. Ne oldu, ne bitti, bilmiyoruz. Peşmergeler de izin vermiyor. Kapı çalışmıyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz? Mecburuz. Sınırı geçmek zorunda kaldık. Yetkililere sesleniyorum gelsinler bize bir çare göstersinler" dedi.

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