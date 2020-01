Cizre'de sokağa çıkma yasağının 6. günü: Ölü sayısı 9'a çıktı, ilçedeki açık tek fırından ailelere 5'er ekmek veriliyor

Şırnak Valiliği tarafından cuma akşamı saat 20.30'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 6. güne girdiği Cizre'de, hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi. Çatışmaların hala devam ettiği ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin evlerde bekletildiği Cizre'nin açık tek fırınından ilçedeki ailelere 5'er ekmek verildiği belirtildi.

Şırnak Valiliği yaptığı iki ayrı açıklamada 2 PKK üyesinin öldürüldüğü, örgütün çok sayıda mühimmatının ele geçirildiğini, ayrıca kamu düzeninin tam olarak sağlanması için sokağa çıkma yasağının sürdüğünü belirtti.

Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan, aralarında HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Ancak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından yeniden araçlara binen heyetin yolu Eyvantepe mevkiinde jandarma tarafından ikinci kez kesildi.

Cizre'ye yürüyüşümüz devam ediyor. Our march to Cizre goes on. #CizreFreedomMarch pic.twitter.com/iFDPOb3mCl