Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret 'Türkiye iç savaşın içinde' dedi, Twitter'da TT oldu

Demokratik Bölgeler Partisi’ne bağlı (DBP) Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in ABD merkezli Vice News’e yaptığı açıklamalar Twitter'da tartışma konusu oldu. Cuma akşamından bu yana sokağa çıkma yasağının bulunduğu ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği Cizre'deki çatışma ortamını hatırlatan İmrek, "Türkiye bir iç savaşın içinde diyebiliriz" dedi.

İmrek'in Vice News'a verdiği demeçte bölgede yaygın olarak kullanılan "Eğer bir barış olursa bu Cizre'den başlayacak, eğer bir savaş varsa o da buradan başlayacak" sözünü hatırlatması bazı medya organları, haberi "İç savaş Cizre’den başlayacak", "Cizre'de Türkiye'ye karşı iç savaş yürütüyoruz" başlıklarıyla duyurdu.

Vice News beş yaşındayken babasının güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve Almanya'da büyüdüğünü söylediği "İmret'in, bölgesini 'Erdoğan ve AKP'ye karşı direnişin merkezi' olarak tanımladığını" aktardı.

Vice News’in “Türkiye’de iç savaş çıkacak: Kürt direnişinin merkezine hoşgeldiniz” başlığıyla yayımladığı (7 Eylül 2015) haberde yer verilen Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'in açıklamaları Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi.

Leyla İmrek hakkında atılan tweetler şöyle: