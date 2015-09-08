TRT, 'Cizre'de 3 polis şehit oldu' dedi, Şırnak Valiliği yalanladı

TRT, Cizre'de özel harekat polislerinin geçişi sırasında patlatılan bomba sonucu 3 özel hareket polisi şehit olduğunu öne sürdü.

Ancak Şırnak Valiliği, bu haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde de Özel Harekat Polisleri’ne bombalı saldırı düzenlendiği ve saldırıda 3 polis memurunun şehit olduğu iddiaedildi. TRT Haber, Cizre’de 3 polisin şehit edildiği haberini duyurdu. Sonrasında ise ajanslar haberin kaynağından iptal edildiğini abonelerine geçti. Şırnak Valisi şehit haberini yalanladı.