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Tunceli'de saldırı: Polis kızının yanında şehit oldu

Ameliyata alınan polis memuru hayatını kaybetti

08 Eylül 2015 16:39

PKK'lılar Tunceli'de bir polis memurunun otomobilini taradı. Polis memuru Kadir Özkara hayatını kaybederken yanında bulunan kızı ise yara almadan kurtuldu.

Saldırı , Tunceli- Erzincan karayolunun Pülümür Vadisi içindeki Kutudere Mevkii’nde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Yanındaki kızıyla birlikte otomobiliyle seyir halinde olan polis memuru Kadir Özkara'nın aracına PKK’lılar otomatik silahlarla ateş açtı.

Polis memuru ağır yaralanırken, yanındaki kızına ise  kurşun isabet etmedi. Ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Özkara kurtarılamadı. Aynı araçta bulunan özel harekatçının kızının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

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