Cizre'ye ulaşmaya çalışan HDP heyeti geceyi İdil'de geçirecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı ve Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan heyet Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Ancak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından yeniden araçlara binen heyetin yolu Eyvantepe mevkiinde jandarma tarafından ikinci kez kesildi.

Bugün sabah saat 11.00 sıralarında Diyarbakır’dan yola çıkan HDP heyeti, akşam saat 19.15 itibariyle Cizre İlçesi’ne 20 kilometre mesafede bulunan İdil’e ancak ulaşabildi. Normal zamanlarda 3 saatte gidilen İdil ilçesine HDP heyeti yaklaşık 8 saat sonra ulaşabildi. HDP heyetinin geceyi İdil'de geçireceği öğrenildi.

Heyette AB Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ile çok sayıda milletvekili de yer alıyor.

Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da yaptığı basın toplantısının ardından Cizre'ye gitmek için yola çıkan HDP heyeti sokağa çıkma yasağı sonrası çatışmalar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği Cizre'ye gitmek için yürüyor.

'Gazze benzeri ablukayı kaldıracağız'

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş konuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Günlerce yürümek gerekirse bile Cizre'ye yüreyeceğiz. O Gazze'ye benzeyen ablukayı yıkacağız" diyen Demirtaş, açıklamasına şöyle devam etti: "Sivil bir itaatsizlik eylemi olarak asla hiçbir Şiddete başvurmayarak yürüyeceğiz. 1 Kasım da gelecek ve bir kez daha siz hükümetten düştüklerini göreceksiniz. Biz sonuna kadar iyi niyetli olarak Cizre'ye giriş için yola çıkıyoruz, burada kendi memleketimize girerken engelleniyoruz."

Midyat-Cizre karayolu 130 kilometre sürüyor. Yürüyüşçülerin sayısı 250-300'e yaklaşıyor. Yürüyüşçüler arasında AB Bakanı Ali Haydar Konca, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Osman Baydemir, Altan Tan, Kadri Yıldırım, Garo Paylan, Erol Dora ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Hatip Dicle bulunuyor.

Heyet, engellemelere rağmen Cizre'ye yürüyüşünü devam ettirmeye çalışıyor.