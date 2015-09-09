T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cizre'ye ulaşmaya çalışan HDP heyeti geceyi İdil'de geçirecek

Diyarbakır'dan yola çıkan heyette, HDP'li bakanlar ve milletvekilleri de bulunuyor

09 Eylül 2015 17:06

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı ve Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan heyet Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Ancak, yaklaşık 5 kilometrelik bir yürüyüşün ardından yeniden araçlara binen heyetin yolu Eyvantepe mevkiinde jandarma tarafından ikinci kez kesildi.

Bugün sabah saat 11.00 sıralarında Diyarbakır’dan yola çıkan HDP heyeti, akşam saat 19.15 itibariyle Cizre İlçesi’ne 20 kilometre mesafede bulunan İdil’e ancak ulaşabildi. Normal zamanlarda 3 saatte gidilen İdil ilçesine HDP heyeti yaklaşık 8 saat sonra ulaşabildi. HDP heyetinin geceyi İdil'de geçireceği öğrenildi.

Heyette AB Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ile çok sayıda milletvekili de yer alıyor.

Eşbaşkan Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'da yaptığı basın toplantısının ardından Cizre'ye gitmek için yola çıkan HDP heyeti sokağa çıkma yasağı sonrası çatışmalar sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği Cizre'ye gitmek için yürüyor.

 

'Gazze benzeri ablukayı kaldıracağız'

 

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş konuyla ilgili açıklamada bulundu. 

"Günlerce yürümek gerekirse bile Cizre'ye yüreyeceğiz. O Gazze'ye benzeyen ablukayı yıkacağız" diyen Demirtaş, açıklamasına şöyle devam etti: "Sivil bir itaatsizlik eylemi olarak asla hiçbir Şiddete başvurmayarak yürüyeceğiz. 1 Kasım da gelecek ve bir kez daha siz hükümetten düştüklerini göreceksiniz. Biz sonuna kadar iyi niyetli olarak Cizre'ye giriş için yola çıkıyoruz, burada kendi memleketimize girerken engelleniyoruz." 

Midyat-Cizre karayolu 130 kilometre sürüyor. Yürüyüşçülerin sayısı 250-300'e yaklaşıyor. Yürüyüşçüler arasında AB Bakanı Ali Haydar Konca, Milletvekilleri Meral Danış Beştaş, Osman Baydemir, Altan Tan, Kadri Yıldırım, Garo Paylan, Erol Dora ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Hatip Dicle bulunuyor.

Heyet, engellemelere rağmen Cizre'ye yürüyüşünü devam ettirmeye çalışıyor.

ETİKETLER

cizrehdpheyetizinverilmedihaber

İlgili Haberler

Silvan'a giden gazeteci heyetine engelleme

TGS ve Basın-İş başkanlarının da içinde olduğu gazeteci heyetinin geçişine izin verilmedi

TRT, 'Cizre'de 3 polis şehit oldu' dedi, Şırnak Valiliği yalanladı

Valilik, TRT Haber'in geçtiği son dakika bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı

7 çocuk annesi Meryem Süne Cizre'de evinin önünde öldürüldü

DİHA: Polis mahalleye ambulans girmesine izin vermediği için Meryem Süne iç kanama nedeniyle öldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24