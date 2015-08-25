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Silvan'a giden gazeteci heyetine engelleme

TGS ve Basın-İş başkanlarının da içinde olduğu gazeteci heyetinin geçişine izin verilmedi

25 Ağustos 2015 00:44

Bölgedeki gelişmeleri takip etmek ve halkla görüşmek için Silvan'a giden TGS ve Basın-İş başkanlarının da içinde olduğu gazeteci heyetinin geçişine izin verilmedi.

bianet’e konuşan TGS Başkanı Uğur Güç, heyet olarak Silvan’a vardıklarında Kaymakam’ın sokağa çıkma yasağı ilan etmiş olduğunu, heyet olarak ablukaya alınan bölgeye gitmek istediklerinde izin verilmediğini belirterek şunları söyledi:

“Bir TOMA ile akrep dağılmadığımız halde bize müdahale edeceğini söyledi. Bunun üzerine belediye önünde biz de basın açıklaması yaptık”

Heyet açıklamanın ardından Lice’ye doğru yola çıktı. Silvan’da ise üç mahallede sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Gazeteciler, 25 Kasım’da TSK’nin PKK’ye yönelik operasyonlara başlamasının ardından mahkeme ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı kararlarıyla haber sitelerinin de kapatılmasına hız verilmesi üzerine bir araya gelmiş, çoğunluğu Kürt basını olan bu haber sitelerine uygulanan sansürü kırmak için çatışma yaşanan bölgelere gidip incelemede bulunmaya karar vermişlerdi. 

 

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