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Silvan'da yapılan operasyonda çok sayıda patlayıcı malzeme ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği, 'PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında' operasyon düzenlendiğini duyurdu

23 Ağustos 2015 22:11

Diyarbakır Valiliği, Silvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, mutfak tüpü tipi 10 bomba, bomba yapımında kullanılan 100 kilogram kimyasal madde, ayrıca 61 el yapımı bomba ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Diyarbakır Valiliği, "Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüttüğünü" hatırlatarak, şunları söyledi:

"Çalışmalar kapsamında 23.08.2015 günü Silvan Emniyet görevlileri, sabah saat 05.00 sıralarında Özel Harekat Polis destekli düzenlediği operasyonda, ilçe merkezinde bulunan Tekel Mezarlığı güvenlik kulübesi ve çevresinde yapılan aramada 8 adet 12 kilogramlık uzun mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bomba, 2 adet 12 kilogramlık şişman mutfak tüpü ile güçlendirilmiş bomba, 61 adet EYB (El Yapımı Bomba) 100 kilogram bomba yapımında kullanılan Sodyum Klorat maddesi, 185 adet profile hazırlanmış EYB (El Yapımı Bomba) yapımında kullanılan metal, 51 adet kullanıma hazır Molotof Kokteyli Bomba, 73 adet Molotof yapımında kullanılmak üzere boş şişe, 2 adet Havai Fişek kartuşu, 3 top çınar ibareli 2x0,75 çok telli kablo, 16 adet büyük pil, çok miktarda giyim eşyası ve ayakkabılar, Terör örgütü filamaları, çuvallar ve naylon poşetler ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."

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