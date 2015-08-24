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Silvan'da camilerden 'sokağa çıkmayın' uyarısı

Silvan'da gerginlik sürüyor, kaymakamlığın 'sokağa çıkmayın' uyarısı camilerden anons edildi

24 Ağustos 2015 21:45

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kazılan hendekleri kapatmak için mahallelere giren polis ile YDG-H'liler arasında çatışma çıktı. Mahalleliler evlerine çekilirken, kaymakamlık, güvenlik gerekçesiyle, ikinci bir emre kadar halkın sokağa çıkmamasını istedi. 

T24'ün yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Silvan'da 18 Ağustos günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından güvenlik güçleri YDG-H'lilerin sokaklara kazdıkları hendekleri kapatıp, barikatları kaldırmak için operasyon düzenledi. Operasyonda çatışma çıkarken 1 PKK’lı öldürüldü. Güvenlik güçlerinin kapattıkları hendekler Konak, Mescit ve Tekel mahallelerinde yeniden kazıldı. Önceki gece bölgeye giden polis ekiplerine ateş açılması üzerine polisler de karşılık verdi. Gece çıkan olaylarda ölen ve yaralanan olmadı.  

Polis ikinci kez mahallelere girdi


Silvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah yeniden mahallelere giderek hendekleri kapatmak istedi. Ancak burada polis ile YDG-H'liler arasında çatışma çıktı. Çatışmalar bazı mahallelere sıçrarken, mahalle sakinlerinin bir bölümü olaylar yüzünden evlerinden ayrılıp yakınlarının yanına gittiler. Olaylar nedeniyle ilçede esnafın büyük bölümü kepenk kapattı. Olayların özellikle Tekel ve Mescid mahallelerinde yoğunlaştığı öğrenildi. 
 

Askerler de ilçeye girdi


Tekel ve Mescid mahallelerinde çatışmaların şiddetlenmesi üzerine, öğleden sonra jandarma da zırhlı araçlarla mahallelere girdi. Jandarma mahalle aralarına girerek önlem almaya başladı. Mahallelerin girişlerini kontrol altına alan polis ekipleri de giriş ve çıkışlara izin vermedi.
 

Mahallelerde sokağa çıkma yasağı


Silvan Kaymakamlığı, olayların sürdüğü Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde saat 12.00'den itibaren sokağa çıkılmasını yasakladı. Kaymakam Murat Kütük imzası ile İlçe Müftülüğü'ne gönderilen karar camilerden yapılan anonslarla halka duyuruldu. Anonslarda, halktan ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkmamaları istendi.
 

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