'Cizre'nin, Suriye’den Afganistan’ın bir şehrinden farkı yok'

Şemikan Birliği, sokağa çıkma yasağı olan Cizre’de devlet hastanesinde birkaç sağlık personeli dışında, sağlıkçının bulunmadığını, hastaneye girişlerin mümkün olmadığını ve taburcu edilen hastaların da hastaneden çıkmalarının engellendiğini öne sürdü. Birlik tarafından yapılan açıklamada “Burada insanlık dramı yaşanıyor, buranın Suriye’den Afganistan’ın bir şehrinden farkı yok” dendi.

Aralarında Süryani, Kürt, Arap, Mıhelmi, Ezidi, Müslüman, Hristiyan gibi çeşitli din, inanç ve halk gruplarının bulunduğu Şemikan Birliği sokağa çıkma yasağının 4. Günü olan Cizre’ye giderek, izlenimlerini aktardı. Bölgeye giren ilk sivil kitle örgütü olduklarını söyleyen Şemikan Birliği Başkanı Bozo Bilal Acar, “Burada yoğun çatışmalar devam etmekte. Sokağa çıkma yasağı var” dedi. Acar, telefon ve mobil internet bağlantısının kesik olduğunu ve bu açıklamayı bir evden wifi bağlantısı ile yapabildiklerini yazdı.

Şemikan Birliği Başkanı Bozo Bilal Acar’ın açıklaması şöyle:

“Şehirde telefon şebekeleri hizmet vermiyor, internet bağlantısı kesik ve şehrin büyük bölümünde elektrikler verilmiyor.

İlk durağımız Cizre devlet hastanesiydi. Hastanede birkaç sağlıkçı dışında personel yok. Orada bulunan personelde 4 gündür aralıksız hizmet vermekte. Sokağa çıkma yasağı olduğundan doktorlar, sağlıkçılar hastaneye gelmemekte. Hastanede bulunanlarda ayrılamamaktadır. Ayrıca hastanede taburcu edilen hastalarda günlerdir hastaneden çıkmaları engelleniyor. Aynı şekilde hastaneye girişlerde mümkün olmuyor. Hastanenin içerisinde ve dışarısında onlarca polis var. Hastane içindeki sağlıkçılar günlerdir perişan olduklarını, diğer arkadaşlarının baskılardan ve korkudan gelemediklerini belirttiler.

Daha sonra mahalle aralarına girdik, şehir gaz bombası kokuyor. Akşam çatışmaların yoğunluğundan dolayı bir eve sığınmak zorunda kaldık.

Akşam saatlerinde yoğunlaşan çatışma ve silah sesleri sabaha kadar sürdü. Akşam saatlerinde halk tencere, tavalarla gürültü çıkarma eylemi yaptı.

Ardından bu sabah Cudi mahallesinde evinin önünde dün öldürülen Cemile Çağırga'nın(12) evinde taziyeye katıldık. Dün geceden beri defnedilmesi engelleniyor ve cenazesi evin ortasında bekletiliyor. Aynı durumda olan iki cenaze daha Nur mahallesinde bir camide bekletiliyor.

Şuan çatışma sesleri ve silah seslerini duyabiliyoruz. Burada halk çok tedirgin. Bizlerde sivil bir örgüt olarak incelemelerimize devam edeceğiz.

Cizre’ye giren ilk sivil toplum örgütüyüz.

Burada insanlık dramı yaşanıyor, buranın Suriye’den Afganistan’ın bir şehrinden farkı yok. Halkın can güvenliği kalmadı. Tüm sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri burada yaşananlara duyarlı olmasını ve buraya gelmelerini bekliyoruz.”