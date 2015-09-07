Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de ölü sayısı 7'ye yükseldi, fırınların önünde kuyruklar oluştu

Valilik tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağının cuma akşamından beri devam ettiği Şırnak’ın Cizre ilçesindeki birçok mahalleden, bugün de patlama ve silah sesleri geldi.

İlçede hayatını kaybedenlerin sayısı, dün akşam HDP Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan tarafından 4 olarak duyurulurken; bugün bölgeden gelen bilgilere göre, zırhlı araçtan açıldığı iddia edilen ateş sonucu 13 yaşında olduğu öne sürülen Cemile Çağırga, keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 18 yaşındaki Osman Çağlı ve hastalanan ancak sokağa çıkma yasağı sebebiyle hastaneye götürülemediği belirtilen 35 günlük olan Muhammed Tahir Yaramış'ın hayatlarını kaybetmesiyle, sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

HDP'li miletvekillerine polis müdahalesi

Partisinin grup toplantısını ilçede yapma kararı almasının ardından Cizre'ye giden HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "7 kişilik milletvekili heyeti olarak girdiğimiz bir sokakta biber gazı ve gerçek mermilerle polislerin müdahalesine maruz kaldık" dedi.

HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Cizre’deki milletvekillerinden 1’i çocuk 3 kişinin öldüğü yönünde bilgi aldıklarını açıklarken, olayların başladığı günden bu yana Cizre ilçesinden Şırnak’a tedavi için 10 yaralı getirildiğini aktardı.

Elektrik yok, telefon ve internet bağlantısı kurulamıyor

Şırnak Valiliği'nin, Cizre ilçesinde cuma akşam saat 20.00'de ilan ettiği sokağa çıkma yasağı ve ilçede başlatılan operasyon üçüncü gününde devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte ilçedeki telefon ve internet iletişimi kesilirken, ilçeye elektrik de verilmediği belirtildi.

Yetkililer halkın gıda ve her türlü ihtiyacının karşılandığını açıkladığı Cizre’de açılan fırın önünde ekmek kuyruğu oluştu. HDP'li Pervin Buldan da ilçede yiyecek ve su sıkıntısının baş gösterdiğini belirterek, uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması için İçişleri Bakanlığı ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı nezdinde görüşmelerinin sürdüğünü aktarmıştı.

Çatışmaların yoğunlaştığı mahallelerde, güvenlik güçlerine direnen grupların sokakları perdelerle kapattığı görüldü. Çatışma sırasında park halindeki birçok araca da kurşun isabet etti.