Cizre Belediye Başkanı: 2 kişi öldü, çok sayıda yaralı var

Şırnak'ın Cizre ilçesinde önceki gün saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanırken, birçok noktada gece boyunca çatışmalar yaşandı. Cizre Belediye Başkanı DBP'li Leyla İmret, çatışmalarda iki kişinin öldüğünü söyledi.

Cizre Belediye Başkanı DBP'li Leyla İmret, sokağa çıkma yasağını protesto için sokağa çıkanlara polisin müdahale ettiğini ve yoğun çatışmaların olduğunu söyledi.



Cumhuriyet'te yer alan habere göre, telefonlar kesik olduğu için mahallelerden haber alamadıklarını söyleyen İmret, "Bu çatışmalarda maalesef 2 kişinin öldüğü bilgisini aldık. Birçok yaralı var" diye konuştu.



HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ise ilçeye gitmek istediklerini, ancak önlerinin kesildiğini söyledi. Şırnak Valisi ve Cizre Kaymakamı'na ulaşmaya çalıştıklarını belirten Leyla Birlik, "Savaş hali alınmış durumda. Özel Harekat polislerine askerlerde destek veriyor. İlçe tamamen sarılmış durumda"dedi.

Araç kuyruğu oluştu





Cizre'den geçen uluslararası İpek Yolu da Cizre'deki sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Türkiye'nin Irak'a açılan kapısı Habur'dan gelen araçlar Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde, Habur'a gidenler de Mardin'in Nusaybin ve Şırnak'ın İdil ilçelerinde bekletiliyor. Araç kuyruklarının 30 kilometreye kadar uzadığı belirtildi.



Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan bugün ve yarın yapılacak tüm uçak seferleri iptal edildi.



Cizre'ye gitmek için yola çıkan HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyetin ilçeye girişine izin verilmedi.





Telefon ve internet yok



GSM operatörlerine ait telefonlar ve internet bağlantılarının kesilmesinden sonra başlayan operasyona Özel Harekat timleri ile zırhlı araçlar da katıldı.



Şırnak Valiliği dün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Cizre'de sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, operasyonun vatandaşın huzur ve güvenini bozan bölücü terör örgütü mensuplarına karşı yapıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



"İlimiz Cizre İlçesi'nde vatandaşlarımızın huzur ve güvenini bozan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ve roket, patlayıcı, uzun namlulu silahlarla saldıran bölücü terör örgütü mensuplarına ve bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı, bomba, mayın düzenekleri yerleştirilerek oluşturulmuş hendek ve barikatların bertaraf edilmesine yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, bu çerçevede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için sokağa çıkma yasağı devam etmektedir."