Tanrıkulu: Cizre'yle ilgili olarak kimseye ulaşamıyoruz, yetkilileri hukuk içinde davranmaya davet ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı bugün de devam eden ve milletvekillerinin alınmadığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde yaşanlarla ilgili olarak, "Yetkilileri hukuk içinde davranmaya davet ediyor, yasa dışı ve keyfi yaşam hakkı ihlallerine neden olmamak konusunda bir kez daha uyarıyoruz" dedi.

"Bilgi almak ve insan hakkı ihlallerini önlemek amacıyla İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakam nezdinde yaptığımız girişimler kendileriyle temas kurulamadığı, ulaşılamadıkları için sonuçsuz kalmıştır" diyen Tanrıkulu, AKP'nin İç Güvenlik Yasası'ndan yola çıkarak, "hukuk dışı yetkilerle, valileri ve kaymakamları sıkıyönetim komutanlarına ve OHAL valilerine dönüştürdüğünü" söyledi.

'İnsanlar, yargısız infaz ve orantısız güç kullanımıyla yaşamlarını yitiriyorlar'

Tanrıkulu'nun konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"AKP çoğunluğu tarafından çıkarılan “İç güvenlik yasasıyla” tanınan hukuk dışı yetkilerle, valiler ve kaymakamlar sıkıyönetim komutanlarına ve OHAL valilerine dönüştürüldü. Son günlerde yaşanan olaylarla birlikte özel güvenlik bölgeleri, sokağa çıkma yasakları yeniden hayatımızın bir parçası haline getirilmeye çalışılıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençler ve kamu görevlileri yargısız infaz ve orantısız güç kullanımıyla yaşamlarını yitiriyorlar.

Son olarak Cizre’de ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra, tüm çabalarımıza ve TBMM üzerinden yaptığımız girişimlere rağmen hiçbir yetkiliye ulaşmak bugün itibariyle mümkün olmamıştır. Bilgi almak ve insan hakkı ihlallerini önlemek amacıyla İçişleri Bakanı, Vali ve Kaymakam nezdinde yaptığımız girişimler kendileriyle temas kurulamadığı, ulaşılamadıkları için sonuçsuz kalmıştır. Cizre’de daha geçen hafta 7 ve 10 yaşlarında iki çocuk, biri sağlık çalışanı, diğeri DEDAŞ görevlisi iki kamu görevlisi keyfi infazla yaşamlarını yitirmişlerdir. Şimdi aynı tablonun daha ağırının yaşanmaması için yetkilileri hukuk içinde davranmaya davet ediyor, yasa dışı ve keyfi yaşam hakkı ihlallerine neden olmamak konusunda bir kez daha uyarıyoruz."