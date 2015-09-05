Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre'de neler oluyor?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bölgede yoğun silah seslerinin yükseldiği belirtildi. Cizre Belediye Başkanı DBP’li Leyla İmret, sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün akşam saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağının ardından Cizre'de birçok mahallede çatışmaların yaşandığı ve yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

Telefon ve internet kesildi

Zaman'ın haberine göre, Cizre'ye giriş ve çıkışların kapatıldığını dile getiren vatandaşlar, ilçede elektriklerin ve iletişim hatlarının kesildiğini ifade etti. Hürriyet'in haberine göre de, ilçedeki GSM operatörlerine ait hatlar ile internet bağlantısı kesildi.

ANF'de yer alan haberdeki bir iddiaya göre ise, Cizre'nin Nur Mahallesi'nde 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yaralanan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaşamını yitirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, incelemede bulunmak için ilçeye giden HDP heyeti polisler tarafından durduruldu. HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pîr, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Urfa Milletvekili Leyla Güven ve HDP PM üyesi Yuhana Aktaş'tan oluşan heyetin ilçeye geçişlerine izin verilmedi. Konuya dair bilgi veren vekillerden Aslan, polisin geçişlerine izin vermediğini, engellemeye dair aradıkları Kaymakam ve Vali'nin ise telefonlarına cevap vermediğini söyledi.

Yaralılar hastaneye ulaştırılamıyor

Cuma gecesi İstanbul’dan yola çıkan ve “Hekimler barış istiyor” sloganı ile Diyarbakır’a giden doktor heyetinin Cizre’deki doktorlardan aldığı bilgiye göre yaralılar hastaneye ulaştırılamıyor. Heyete Cizre’deki doktorlardan ulaşan bilgiye göre, ilçede çatışmalarda yaralananlar ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasağından dolayı bölgedeki hastaneye ulaşamıyor ve sağlık çalışanları da hastane içinde mahsur kalmış durumda. Cizre’deki doktorların verdiği bilgiye göre, hastane önündeki ambulansların iki ateş arasında kaldığı bildiriliyor.

Yaşanan duruma ilişkin Sağlık Bakanlığı, Acil Hizmetler Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve Kaymakamlık gibi hiçbir yetkili makama ulaşılamadığı, bilgi ve cevap alınamadığı belirtiliyor.

Şırnak Valiliği'nden Cizre açıklaması

Şırnak Valiliği, Cizre ilçesinde dün saat 20.00'den itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağına ilişkin gece saatlerinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Valiliğimizce Cizre ilçemizde saat 20:00'dan itibaren ilan edilen sokağa çıkma yasağı Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması ve bu esnada vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin herhangi bir zarar görmemesi için alınmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması için güvenlik kuvvetlerimiz çok dikkatli bir şekilde görevlerini ifa etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şırnak Valiliği bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, Cizre’de sokağa çıkma yasağının devam ettiğini bildirdi.

"İlimiz Cizre İlçesi’nde vatandaşlarımızın huzur ve güvenini bozan, can ve mal güvenliğini tehdit eden ve roket, patlayıcı, uzun namlulu silahlarla saldıran bölücü terör örgütü mensuplarına ve bölücü terör örgütü mensuplarınca el yapımı patlayıcı, bomba, mayın düzenekleri yerleştirilerek oluşturulmuş hendek ve barikatların bertaraf edilmesine yönelik güvenlik kuvvetlerimizce yapılan çalışmalar titizlikle sürdürülmekte olup, bu çerçevede vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için sokağa çıkma yasağı devam etmektedir."

Belediye Başkanı; 2 ölü var

Cizre Belediye Başkanı DBP’li Leyla İmret, yurt dışından yayın yapan bir televizyon kanalına bağlanarak yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağını protesto için sokağa çıkanlara polisin müdahale ettiğini ve yoğun çatışmaların olduğunu söyledi.



Telefonlar kesik olduğu için mahallelerden haber alamadıklarını söyleyen İmret, "Bu çatışmalarda maalesef 2 kişinin öldüğü bilgisini aldık. Birçok yaralı var" dedi.

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik ise ilçeye gitmek istediklerini, ancak önlerinin kesildiğini söyledi. Şırnak Valisi ve Cizre Kaymakamı’na ulaşmaya çalıştıklarını belirten Leyla Birlik, "Savaş hali alınmış durumda. Özel Harekat polislerine askerlerde destek veriyor. İlçe tamamen sarılmış durumda" dedi.



Uzun araç kuyrukları





Şırnak’ın Cizre İlçesi’nden geçen uluslararası İpek Yolu da Cizre’deki sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Türkiye’nin Irak’a açılan kapısı Habur’dan gelen araçlar Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde, Habur’a gidenler de Mardin’in Nusaybin ve Şırnak’ın İdil ilçelerinde bekletiliyor. Araç kuyruklarının 30 kilometreye kadar uzadığı belirtildi.



Şırnak’ın Cizre ve İdil ilçeleri arasında bulunan Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan bugün ve yarın yapılacak tüm uçak seferleri iptal edildi.



Cizre’ye gitmek için yola çıkan HDP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu heyetin ilçeye girişine izin verilmedi.