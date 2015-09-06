T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP milletvekili: Cizre'de vurulan çocuğun, sahile vuran çocuğumuzdan bir farkı var mı!

HDP Muş Milletvekili Burcu Özkan, Cizre'de yaralanan bir çocuğun fotoğrafını paylaştı

06 Eylül 2015 01:31

Dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve gün boyu yer yer silah seslerinin yükseldiği Cizre'de bulunan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, kişisel Twitter hesabından yaralı bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Sahile vuran çocuğumuzdan bir farkı var mı!" dedi.

Cizre Belediye Başkanı DBP’li Leyla İmret, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurduğu Cizre'de, Dicle Haber Ajansı da Aşk Tepesi'ne konuşlandırılan keskin nişancıların ateş açması sonucu Nur Mahallesi'nde bir çocuğun ayağından yaralandığı bildirmişti. DİHA'da yer alan habere göre, keskin nişancıların hedefinde olan mahallede yaralanan 15 yaşındaki H.B. güvenlik nedeniyle hastaneye götürülemediği için vatandaşlar tarafından tedavi edildi. 

Yer yer çatışma seslerinin gelmeye devam ettiği, halkın sokağa çıkma yasağını gürültü eylemi yaparak protesto ettiği Cizre'de bulunan Burcu ÖZkan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde:

 

 

ETİKETLER

cizreburcu çelik özkanyaralıhdp milletvekili

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Cizre'de neler oluyor?

ANF: Cizre'nin Nur Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi

Tanrıkulu: Cizre'yle ilgili olarak kimseye ulaşamıyoruz, yetkilileri hukuk içinde davranmaya davet ediyoruz

'Yasa dışı ve keyfi yaşam hakkı ihlallerine neden olunmaması konusunda uyarıyoruz'

DİHA: Cizre'de bir çocuk keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralandı

Ayağından vurulan çocuğun, hastaneye götürülemediği için vatandaşlar tarafından tedavi edildiği belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24