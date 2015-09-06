HDP milletvekili: Cizre'de vurulan çocuğun, sahile vuran çocuğumuzdan bir farkı var mı!

Dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve gün boyu yer yer silah seslerinin yükseldiği Cizre'de bulunan HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, kişisel Twitter hesabından yaralı bir çocuğun fotoğrafını paylaşarak, "Sahile vuran çocuğumuzdan bir farkı var mı!" dedi.

Cizre Belediye Başkanı DBP’li Leyla İmret, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurduğu Cizre'de, Dicle Haber Ajansı da Aşk Tepesi'ne konuşlandırılan keskin nişancıların ateş açması sonucu Nur Mahallesi'nde bir çocuğun ayağından yaralandığı bildirmişti. DİHA'da yer alan habere göre, keskin nişancıların hedefinde olan mahallede yaralanan 15 yaşındaki H.B. güvenlik nedeniyle hastaneye götürülemediği için vatandaşlar tarafından tedavi edildi.

Yer yer çatışma seslerinin gelmeye devam ettiği, halkın sokağa çıkma yasağını gürültü eylemi yaparak protesto ettiği Cizre'de bulunan Burcu ÖZkan'ın yaptığı paylaşım şu şekilde: