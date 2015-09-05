DİHA: Cizre'de bir çocuk keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralandı

Dün akşam saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve gün boyu yer yer silah seslerinin yükseldiği Cizre'de, Aşk Tepesi'ne konuşlandırılan keskin nişancıların ateş açması sonucu Nur Mahallesi'nde bir çocuğun ayağından yaralandığı belirtildi.

DİHA'da yer alan habere göre, keskin nişancıların hedefinde olan mahallede yaralanan 15 yaşındaki H.B. güvenlik nedeniyle hastaneye götürülemediği için vatandaşlar tarafından tedavi edildi.

Cizre'de polislerin rastgele ateş açması sonucunda yaralanan 4 yurttaşın da Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildiği aktarıldı. Yaralı yurttaşların ikisinin ambulans diğer ikisinin ise kendi imkanları ile getirildiği belirtildi. DİHA'nın aktardığına göre, hastaneye kaldırılanların isimleri şöyle: B.İ. (16), Umran Asrak (18), Zinet Dirican (30), Meryem İşcen (40).