HDP'li milletvekili Cizre'de: Polis üzerimize ateş açtı

11 Eylül'de grup toplantısını Cizre'de yapma kararı alan HDP, kalabalık bir milletvekili heyetini Cizre'ye gönderdi. Cizre'ye giden HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Bugün girdiğimiz bir sokakta biber gazı ve silahlarla bize müdahale ettiler. O kadar gözleri dönmüş ki milletvekillerine silah ve biber gazıyla müdahale ediyorlar. Üzerimize ateş açtıkları için bir eve sığındık" dedi.

İki günden bu yana Cizre'de olduklarını belirten HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Hür Bakış haber sitesinden Behmen Doğu'ya son gelişmeleri aktardı.

Polisin HDP heyetinin ilçeye girişini engellediğini, ancak buna rağmen Cizre'ye girdiklerini söyleyen Aslan, ''Milletvekili arkadaşlarla Cizre sokaklarını gezerken sokağa çıkma yasağına rağmen halkın dışarıda olduğunu gördük. Polis halka çok sert davranıyor. 7 kişilik milletvekili heyeti olarak girdiğimiz bir sokakta biber gazı ve gerçek mermilerle polislerin müdahalesine maruz kaldık'' dedi.

Aslan şöyle devam etti:

'Dün sabah vekil arkadaşlar Leyla Güven, Ayşe Acar Başaran, Ziya Çalışkan'dan oluşan heyetle Cizre'ye doğru yola çıktık. Yollarda olağanüstü hal uygulamaları vardı. İdil'den Cizre'ye ulaşmak için 6 polis ve asker noktasından geçtik. Her kontrol noktasında polis ve askerin saygısız davranışlarına ve fiziki müdahalelerine maruz kaldık.

Cizre'ye girişimiz engellenmek isteniyordu. En son Cizre'nin girişinde hastanenin yanındaki son kontrol noktasına bekletildik ve zırhlı araçlarla yolumuz kesildi. Geçişimizi engellemek için her yolu denediler. Karalılığımızı devam ettirdik. Oturma eylemi yaptık. Engellemelere rağmen yürüyerek Cizre'ye girdik. Kentte uğradığımız ilk yer hastane oldu. Hastane çalışanları polislerin kendilerine ciddi bir baskı uyguladığını söyledi. Baskılardan dolayı bazı hastane çalışanlarının şehri terk ettiğini duyduk. Hastane bahçesinde yüzlerce mermi vardı. Camlarda kurşun izleri. Hastaneden sonra şehir merkezini, sokakları gezdik.

Cizre'de gördüğümüz manzaranın özeti polis ve askerin halka düşmanca davrandığı gerçeği. Bugün gelen milletvekili arkadaşlarla beraber 13 kişi olduk. Vali ve kaymakam 13 vekilin telefonuna çıkmadı. Halkın temsilcisi olmamıza, seçilmiş kişiler olmamıza rağmen atanmış memurların bu tavrı kabul edilemez.

Bugün girdiğimiz bir sokakta biber gazı ve silahlarla bize müdahale ettiler. O kadar gözleri dönmüş ki milletvekillerine silah ve biber gazıyla müdahale ediyorlar. Üzerimize ateş açtıkları için bir eve sığındık. Halk yaşanan savaşın sarayın savaşı olduğunu düşünüyor. Burada sivil bir katliamın yapılmasından endişe ediyoruz. Akşam saatlerinde halk tencere ve tavalarla ses çıkararak en demokratik eylem hakkını kullanıyor. Burada tencere tava sesleri tank ve top seslerini bastırıyor. Cizrede'yiz, halkımızla iç içeyiz.''

HDP'li Aslan'ın telefonuyla Cizre'de çektiği fotoğraflar: