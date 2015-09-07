Sokağa çıkma yasağının olduğu Cizre'de Cemile Çağırga hayatını kaybetti

Cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağının olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde 13 yaşında olduğu öne sürülen Cemile Çağırga adlı çocuk yaşamını yitirdi.

Yüksekovahaber.com'a göre, tepelere konuşlandırılan zırhlı araçtan açıldığı iddia edilen ateş sonucu Çağırga evde yaşamını yitirdi ve polis ablukası nedeniyle cenazesi evde bekletiliyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Faysal Sarılyıldız, Twitter’dan yaptığı açıklamada ölen çocuğun evinde olduğunu ve cenazenin hala evde bekletildiğini yazdı. Sarıyıldız, ölen çocuğun fotoğrafını da twitter'dan paylaştı.

Şırnak'ta sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

HDP Genel Merkezi, yayınladığı bir genelgeyle il ve ilçe örgütlerinin Türkiye'deki demokrasi ve barış güçlerini Cizre halkı için dayanışmaya teşvik etmesi çağrısında bulundu.

Cizre ve diğer yerleşim merkezlerine yönelik yoğun baskı ve saldırılara dikkat çekilen genelgede, Cizre’de tüm iletişim kanallarının kesik olması ve sivil halka yönelik katliam girişimlerinin kaygıları artırdığı ifade edildi.