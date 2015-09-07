Çatışmaların devam ettiği Cizre'de Osman Çağlı da hayatını kaybetti

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Şınak'ın Cizre ilçesinde, keskin nişancıların açtığı ateş sonucu yaralanan 18 yaşındaki Osman Çağlı hayatını kaybetti. DİHA'da yer alan iddiaya göre, polislerin engellemesi nedeniyle hastaneye götürülemediği için kan kaybından can verdi. İddiaya göre, yaşamını yitiren Çağlı gibi, durumu kritik olan diğer yaralılar da hastaneye götürülemiyor.

Keskin nişancıların açtığı ateş sonucu başka yaralıların olduğu öğrenilen Cudi Mahallesi'nde polisin kimsenin hastaneye geçmesine izin vermediği öne sürüldü. Çağlı ve diğer yaralılar bir araçla hastaneye götürülmeye çalışıldı. Karnına kurşun isabet ettiği öne sürülen Çağlı, yoğun kan kaybından yaşamını yitirdi.

Çağlı ile birlikte kente yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Kentte dün de henüz 35 günlük olan Muhammed Tahir Yaramış isimli bebek, yaşadığı sağlık rahatsızlığı nedeniyle hastaneye götürülemediği için hayatını kaybetmişti.

Cuma gününden itibaren sokağa çıkma yasağının olduğu Şırnak'ın Cizre ilçesinde 13 yaşında olduğu öne sürülen Cemile Çağırga adlı çocuk da yaşamını yitirdi.

Kentte özelikle Nur ve Cudi mahallesine yoğun çatışmalar devam ediyor.