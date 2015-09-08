On yaşındaydı Cemile, 'Cizre'de doğmak' suçundan öldürüldü, evinde donduruldu, izin çıktı ve morga kondu!

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Cizre'de zırhlı bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen 10 yaşındaki Cemile Cizir Çağırga'nın cesedi sokağa çıkma yasağından dolayı evlerindeki derin dondurucuda bekletildi. HDP'li vekillerin ısrarları sonucu bugün öğle saatlerinde küçük Cemile'nin cenazesi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili Hür Bakış haber sitesinden Behmen Doğu'ya bilgi veren HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan şu bilgileri aktardı:

''10 yaşındaki Cemile, dün akşam saatlerinde, Cudi Mahallesi'nde bulunan evlerinin önünde oynarken açılan ateş sonucu öldü. Eve yakın bir yerde bulunduğumuz için aileyi ziyaret ettik. Sokağa çıkma yasağından dolayı ambülanslara müsade edilmemesi Cemile'nin kan kaybından ölmesine neden oldu. Oyun arkadaşlarıyla konuştuk bize şunu söylediler: 'Bir anda gürültü oldu, silah sesi geldi, baktık Cemile yere düştü'. Cemile'nin vurulduğu yerin ilerisinde özel harekat timlerinin konumlandığı bir nokta var.

Çocuklar silah sesinin oradan geldiğini söyledi. Zaten polislerden başka kimseyi sokaklarda bulmak neredeyse imkansız. Çıkana ateş ediliyor. Bugün öğle saatlerinde evin derin dondurucusunda bekletilen küçük Cemile'nin cenazesini hastane morguna götürmek için evden çıkardık. Tüm riske rağmen yüzlerce Cizreli cenazeyi sahiplendi. Cudi mahallesinden aldığımız cenazeyi ana caddeye kadar kalabalıkla beraber götürdük. Burada cenazeyi ambülansa teslim edecekken zırhlı araçlardan bizlere ateş açıldı. Milletvekili olduğumuzu belirtmemize rağmen üzerimize araç sürüldü! Çıkarılan engellere rağmen Cemile'nin cenazesini Hastane morguna götürülmek üzere ambülansa teslim ettik.''

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