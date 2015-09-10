AB Bakanı Konca'nın da Cizre'ye girişine izin verilmedi!

Avrupa Birliği Bakanı HDP'li Ali Haydar Konca, 4 Eylül Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve 10'a yakın vatandaşın çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği Şırnak'ın Cizre ilçesine girişine güvenlik güçleri tarafından izin verilmediğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan AB Bakanı Konca, yola

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı heyet ile devam edeceklerini açıkladı. Ancak, Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan HDP heyeti Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Polis, HDP'lilere izin vermezken bölgede bekleyiş sürüyor.

Konca, "Avrupa Birliği Bakanı'nın Cizre'ye alınmaması bakanın görevinin ifasının engellenmesi suçu oluşturmaktadır" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın tweetlerini de kendi hesabından retweet yaptı.

AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: