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AB Bakanı Konca'nın da Cizre'ye girişine izin verilmedi!

HDP'li AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın Cizre'ye alınmamasına tepki gösteren CHP'li Mahmut Tanal, 'Bu anayasal suçtur' dedi

10 Eylül 2015 18:42

Avrupa Birliği Bakanı HDP'li Ali Haydar Konca, 4 Eylül Cuma gününden bu yana sokağa çıkma yasağının devam ettiği ve 10'a yakın vatandaşın çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiği Şırnak'ın Cizre ilçesine girişine güvenlik güçleri tarafından izin verilmediğini duyurdu. 

Twitter hesabından açıklama yapan AB Bakanı Konca, yola 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da yer aldığı heyet ile devam edeceklerini açıkladı. Ancak, Diyarbakır'dan Cizre'ye gitmek için yola çıkan HDP heyeti Midyat-İdil yolunda durduruldu. Bunun üzerine heyet, Cizre'ye yürüyerek gitme kararı aldı. Polis, HDP'lilere izin vermezken bölgede bekleyiş sürüyor. 

Konca, "Avrupa Birliği Bakanı'nın Cizre'ye alınmaması bakanın görevinin ifasının engellenmesi suçu oluşturmaktadır" diyen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın tweetlerini de kendi hesabından retweet yaptı.

AB Bakanı Ali Haydar Konca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

 

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