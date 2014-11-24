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Kültür-Sanat

James Blake yeni albümünde Kanye West ile çalışacak

Elektronik müzikte son yıllarda adını duyuran İngiliz müzisyenin yeni albümünün 2015'te çıkması bekleniyor

24 Kasım 2014 15:50

Geçtiğimiz yıl yayınlanan ikinci stüdyo albümü "Overgrown" ile yılın en başarılı çalışmalarından biri imza atan İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör James Blake, Miami New Times‘a verdiği röportajda yeni albümünün yüzde 70 oranında tamamlandığını ve yaklaşık 5 ay içinde yayınlanmasını hedeflediğini söyledi.
 
The Rave Magazine'in haberine göre, Blake, yeni albümünde Kanye West ortaklığında bir şarkının olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu ve böyle bir birlikteliğin harika olacağı şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu yıl, “200 Press” ve “Building It Still” single’ları ile arayı sıcak tutan James Blake, 2015’in merakla beklenen albümleri listesinde yerini aldı.

“Building It Still”:

 

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