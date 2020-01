Snoop Dogg'un videosuna 'müziksiz' parodi

Mario Wienerroither, ünlü ABD'li müzisyen, oyuncu ve yapımcı Snoop Dogg'un Pharrell Williams ile düet yaptığı şarkısı "Drop It Like It's Hot"ın klibindeki müziği çıkartarak, bunun yerine müzikle ilgisiz ses efektleri ekledi ve ortaya bambaşka bir video çıktı.

"Musicless Musicvideo" (müziksiz müzik videosu) başlığıyla yayımlanan videoda klibe; korna, zar, davul, ayak sesleri gibi; o anki görüntülerle kısmen ilgili sesler eklendi.

İşte Wienerroither'ın hazırladığı video:



Klibin orijinal hali ise şöyle: