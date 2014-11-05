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Kültür-Sanat

Snoop Dogg'un videosuna 'müziksiz' parodi

ABD'li müzisyen Snoop Dogg'un Pharrell Williams'la düet yaptığı 'Drop It Like It's Hot' şarkısının videosuna ilgisiz ses efektleri yerleştirilince ilginç bir klip ortaya çıktı

05 Kasım 2014 19:50

Mario Wienerroither, ünlü ABD'li müzisyen, oyuncu ve yapımcı Snoop Dogg'un Pharrell Williams ile düet yaptığı şarkısı "Drop It Like It's Hot"ın klibindeki müziği çıkartarak, bunun yerine müzikle ilgisiz ses efektleri ekledi ve ortaya bambaşka bir video çıktı.

"Musicless Musicvideo" (müziksiz müzik videosu) başlığıyla yayımlanan videoda klibe; korna, zar, davul, ayak sesleri gibi; o anki görüntülerle kısmen ilgili sesler eklendi.

İşte Wienerroither'ın hazırladığı video:


Klibin orijinal hali ise şöyle:

 

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