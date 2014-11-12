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Kültür-Sanat

James Franco 'The Smiths'ten ilham alarak albüm hazırlıyor

ABD'li oyuncu albümdeki hemen her şarkı için kısa film çekecek

12 Kasım 2014 20:20

ABD'li oyuncu, yönetmen, senarist, yapımcı, yazar, ressam sıfatlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanan James Franco, İngiliz grup The Smiths’in müziğinden ilham alarak yazdığı şiirlerini, The Smiths basçısı Andy Rourke’un da eşlik etmesiyle grubu Daddy ile şarkılaştırdı. ”Let Me Get What I Want” ismiyle yayınlanacak albüme bir dizi kısa film de eşlik edecek.

James Franco ve birçok filminin müziklerine imza atmış Tim O’Keefe ile birlikte her şarkıda çalışan Andy Rourke, projeye The Smiths tarafından dahil olan tek kişi olmuş. The Smiths parçalarını dinlerken yazdığı şiirleri şarkılaştıran James Franco, ayrıca her parça için birer resim de hazırlayarak projeye bir başka disiplinle daha katkıda bulunmuş.

Albümde yer alacak hemen her şarkı için kısa filmler çekmeyi planladığını söyleyen Franco, projeden ilk klip olarak ”This Charming Man”i Vice üzerinden yayınladı:

 

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