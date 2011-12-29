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Politika

James Franco Playboy'a patron oluyor

Franco sinema tarihinin en ünlü porno yıldızlarından biri olan Linda Lovelace'ın hayatını anlatacak...

29 Aralık 2011 02:00

T24 - Franco sinema tarihinin en ünlü porno yıldızlarından biri olan Linda Lovelace'ın hayatını anlatacak filmde Playboy patronu Hefner’ı canlandıracak. 



Bu yılki Oscar töreninin sunucularından aktör James Franco, porno sektörünün en önemli isimlerinden biri olan Playboy patronu Hugh Hefner’ı oynayacak.

Variety dergisinin haberine göre; 33 yaşındaki oyuncu 'Lovelace' adlı filmde şu anda 85 yaşında olan Hefner’ın gençliğini canlandırırken Amanda Seyfried da 'Deeper Throat'la ünlü porno yıldızı Linda Lovelace rolünde yer alacak.

10 milyon dolar tahmini bütçeyle çekilen filmin diğer yıldızları ise Hank Azaria, Peter Sarsgaard ve Sharon Stone olacak.



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